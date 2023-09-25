Цена Биткоина почти не изменилась в выходные дни, и находилась в пределах 26 400-26 200 долларов





В выходные, цена Биткоина оставалась практически неизменной, колеблясь в пределах от 26 400 до 26 200 долларов. Утром понедельника криптовалюта достигла недельного минимума в 26 000 долларов. Прогноз по Биткоину сохраняется умеренным и консервативным.

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Эфириум за неделю упал на 1,48% до $1563. Важным моментом стало превышение Биткоином годового объема транзакций Visa, что свидетельствует о растущем влиянии криптовалюты в финансовом мире.

Постепенное увеличение признания Биткоина со стороны корпораций вероятно приведет к дальнейшему росту спроса. Это, в свою очередь, может повысить ликвидность и увеличить стоимость Биткоина как активного класса.

В контексте макроэкономики, Федеральная резервная система США не изменила базовую ставку, но дала понять, что до конца года возможно еще одно повышение процентных ставок.

На мировых рынках наблюдаются различия: в Гонконге фьючерсы на акции США стояли на месте, в то время как индексы Dow Jones и S&P 500 понесли убытки более 1%. Азиатские рынки, такие как Hang Seng в Гонконге, Nikkei 225 в Японии и Kospi в Южной Корее, также потерпели убытки.

Инвесторам в облигации приходится принимать решение о том, какой риск иметь с казначейскими облигациями, так как доходность по 10-летним облигациям находится на самом высоком уровне за более чем десятилетие, и Федеральная резервная система дает сигнал о завершении процесса повышения ставок.

В США стоимость продуктов питания, бензина, автострахования и других неотложных товаров остается высокой после двухлетнего стабильного роста. Базовая инфляция составляет 4,3%.

Эти факторы представляют собой серьезную проблему для президента Джо Байдена, который стремится убедить избирателей в своих экономических достижениях перед выборами 2024 года. Отмечается, что то, как экономика выглядит на бумаге, не соответствует тому, что потребители испытывают в повседневной жизни. Американцы становятся все более пессимистичными относительно экономической ситуации.

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Что касается краткосрочного прогноза, значительных изменений в цене Биткоина ожидаться не стоит. Вероятно, он останется в пределах от 26 000 до 27 000 долларов, и резкая волатильность в ближайшие дни маловероятна.