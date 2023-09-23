В прошлом месяце популярная криптобиржа ByBit ввела локальные ограничения против россиян

Криптобиржа ByBit внесла изменения в доступность для российских пользователей, ограничив операции с банками "Сбер" и "Тинькофф". Эксперты рассказали о возможных причинах этого решения. Несмотря на отсутствие юрисдикции в США или Европейском союзе, криптобиржи предпочитают избегать нарушений санкций, играющих важную роль в финансовом мире.

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ByBit не полностью запретила операции с российским рублем или санкционными банками, а просто скрыла названия, используя теперь обозначения Local Card(Yellow) и Local Card(Green), что намекает на "Сбер" и "Тинькофф".

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Согласно мнению Fullstack-разработчика DenisZX, Дениса Нечитайлова, одной из версий, объясняющих ограничения для российских пользователей, может быть регуляторное давление. Даже вне США и ЕС, площадки могут подвергаться воздействию регулирующих органов. Банковские ограничения также могли повлиять, так как банки и платежные провайдеры могут прекратить сотрудничество с криптобиржами из-за рисков, связанных с манипуляциями и отмыванием денег. Кроме того, геополитические события и изменения на рынке могут повлиять на стратегию биржи, заставив ее адаптироваться к новым условиям.