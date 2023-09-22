Новости DappRadar докладывают о впечатляющем росте активности на платформе Post.Tech, аналоге популярной социальной сети Friend.Tech в мире Web3. За последние сутки, торговый объем достиг впечатляющей отметки в $2,3 млн.

Всего 11 830 уникальных адресов совершили 97 390 транзакций. Даже в Friend.Tech эти цифры составили 15 590 и 93 280 соответственно.

Запущенная в конце августа в L2-сети Arbitrum на блокчейне Ethereum, платформа Post.Tech первые недели не проявляла активности, но затем начала наращивать обороты. К примеру, если 15 сентября в соцсети было всего 60 пользователей, то к 20 сентября этот показатель возрос до 7410.

На текущий момент объем заблокированных активов на платформе составляет около $965 800, что является приростом на 3242% за сутки.

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Хотя основные различия между Post.Tech и Friend.Tech касаются "материнской" сети, названий и возможностей взаимодействия с пользователями, принцип заработка остается практически неизменным.

Сообщество с нетерпением ожидает подтверждения аирдропа от "оригинального" проекта, в то время как Post.Tech обещает распределить $100 000 среди пользователей за активность с 7 по 22 сентября.

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В августе команда Friend.Tech предупредила о возможных блокировках за использование копий или подражателей приложения. Это вызвало бурную реакцию сообщества. Пост был удален несколько часов спустя, а сооснователь проекта под псевдонимом Racer выразил извинения за свое "глупое заявление".