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Основатель BitMEX Артур Хейс: следующая волна роста криптовалют будет в начале 2024
Основатель BitMEX Артур Хейс считает, что следующий бычий рынок криптовалют и рисковых активов начнется в начале 2024 года

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Основатель BitMEX, Артур Хейс, предвидит начало следующей фазы бычьего рынка криптовалют и рисковых активов уже в начале 2024 года. В его мнении, искусственный интеллект потребует системы децентрализованного хранения данных, что делает криптовалюту Filecoin (FIL) перспективной.

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На конференции Token2049, прошедшей в Сингапуре 13 сентября, Хейс презентовал доклад "Печать денег, искусственный интеллект и криптовалюты: путь к эпической мании бычьего рынка". С самого начала своей выступления он подчеркнул:

"Новая волна бычьего рынка разгорится в начале 2024 года. Это событие обретет исторический масштаб, сравнимый с периодом Второй мировой войны и Великой депрессии. Затронуты будут не только криптовалюты, но и рисковые активы."

Вот основные посылы, вынесенные в выступлении Хейса:

1. Начиная с 1970 года, мировой долг вырос в четыре раза по отношению к мировому ВВП, достигнув отметки в 360%. Это свидетельствует о том, что долг используется для поддержания иллюзии роста в условиях сокращения рождаемости и производительности.

2. Наступили поздние стадии долговой катастрофы, что неизбежно приведет к массовой инфляции и потере доверия к фиатным валютам. Такие условия способствуют росту рискованных активов, включая криптовалюты.

3. Искусственный интеллект представляет собой отдельную экономическую сущность, не подчиняющуюся человеческим законам и правилам. Для своего развития и функционирования он требует значительных вычислительных мощностей и хранилища данных.

Проще говоря, ИИ - это самостоятельная экономическая единица. Если взглянуть на него как на индивида, ему не ведомы человеческие законы и нормы, так как правительство не способно применить к нему силу. Можно попробовать избавиться от техники, но это приведет к разрушению существующих социальных связей.

Искусственный интеллект предпочитает децентрализованное хранение данных на основе блокчейна, так как это гарантирует ему безопасность, независимость и прозрачность. В то время как централизованные сервисы, такие как Amazon, могут прекратить предоставление услуг по решению правительства и изменить условия контракта в любой момент.

В завершение выступления Хейс поделился, что вложил собственные средства в платформу Seal Storage, использующую децентрализованную систему хранения информации Filecoin. Важно отметить, что это не финансовый совет.

Артур Хейс - американский предприниматель и бывший генеральный директор криптовалютной биржи BitMEX, основанной им в 2014 году. Он окончил Школу бизнеса Уортона в 2008 году и работал в качестве трейдера по деривативам на акции в Deutsche Bank и Citigroup в Гонконге. BitMEX стала одной из крупнейших в мире платформ для торговли виртуальными валютами, через которую прошло более 3 триллионов долларов. Хейс считается самым молодым афроамериканским криптомиллиардером в истории. В октябре 2020 года против него было выдвинуто обвинение в нарушении Закона о секретности банков США за недостаточную борьбу с отмыванием денег. В настоящее время он скрывается от правосудия в Азии.

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