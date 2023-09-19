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Цена Stellar (XLM) и социальные показатели движутся в противоположных направлениях
Существует расхождение между социальными показателями Stellar (XLM) и направлением ее цены

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Существует несоответствие между социальной активностью Stellar (XLM) и тенденцией её ценовой динамики. Несмотря на постоянный рост обсуждений проекта в социальных сетях, график и технические показатели собственной криптовалюты Stellar (XLM) движутся в противоположных направлениях.

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Данные Santiment показывают, что социальная активность и объем обсуждений о XLM начали активно расти. Это свидетельствует о том, что интерес к данной криптовалюте в социальных медиа постоянно увеличивается. Этот рост обусловлен усиленными усилиями команды проекта по ребрендингу и позиционированию Stellar как инновационного решения в сфере финансов.

Stellar поразила своих подписчиков на X (ранее известной как Twitter) захватывающим видеороликом, в котором снялся популярный британский актер Идрис Эльба в роли режиссера. Ролик демонстрирует сценарий, в котором, несмотря на хаос, люди могут совершать трансграничные платежи с использованием блокчейн-решения Stellar.

Описание видеоролика, подписанное Stellar, звучит следующим образом: "Факт: ожидание наличности, переводы денег, лишние комиссии за перерасход средств и ограниченный доступ к финансовым ресурсам не должны быть нормой. Вы знаете, что нуждается в изменениях; у сети Stellar есть средства для этого. Вместе с Stellar стройте лучшее."

Метрики Santiment, агрегатора данных о поведении в сети, красноречиво свидетельствуют в пользу бычьего тренда, указывая на рост социального внимания и популярности XLM.

Цена криптовалюты Stellar (XLM) и социальная активность движутся в противоположных направлениях.

Рост социальной активности означает увеличение доли упоминаний монеты в социальных медиа по сравнению с пулом из более чем 50 наиболее популярных криптопроектов. Также показатели социального объема свидетельствуют о числе упоминаний монеты в более чем 1000 каналах социальных медиа, связанных с криптовалютой.

Хотя эта динамика имеет потенциал превратиться в бычий импульс, текущий график XLM говорит о других перспективах.

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