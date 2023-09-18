На рынке криптовалюты THORChain (RUNE) продолжается бычье ралли благодаря разработчикам кошелька MetaMask

На фоне активной работы разработчиков кошелька MetaMask, рынок криптовалюты THORChain (RUNE) переживает внушительный бычий рост.

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Начиная с начала августа, курс THORChain стремительно увеличился в более чем два раза. Вероятно, это обусловлено внедрением THORChain в кошелек MetaMask при помощи дополнения ShapeShift. В результате этого пользователи криптохранилища теперь могут торговать RUNE на децентрализованных платформах, избегая централизованных бирж.

Тем не менее, следует отметить, что на суточном графике индекс RSI поднялся до отметки 70,50, что свидетельствует о возможности коррекции курса вниз в перспективе.

Однако стоит учесть, что в августе цена монеты начала снижаться только после того, как RSI достиг отметки 90,95. Следовательно, с учетом этого, курс THORChain может продолжать свой восходящий тренд еще некоторое время.