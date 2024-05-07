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Замена штатной термопасты видеокарты GeForce RTX 3090 Ti на жидкий металл

Из-за ошибки в игре видеокарта стала сильно в ней разогреваться. Температура самой горячей точки чипа (Hot Spot) видеокарты стала 95°C. При этой температуре наблюдаю редкие вылеты из игры. Стало интересно, насколько удастся снизить температуру, заменив термоинтерфейс на жидкий металл (Coollaboratory Liquid Pro) между GPU и радиатором.
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Предисловие

Из-за ошибки в игре видеокарта стала сильно в ней разогреваться. Температура самой горячей точки GPU (Hot Spot) видеокарты стала 95°C. При этой температуре наблюдаю редкие вылеты из игры. Стало интересно, насколько удастся снизить температуру, заменив термоинтерфейс на чипе (между GPU и радиатором) на Coollaboratory Liquid Pro.

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Методика тестирования

Методика проста – мы будем играть в игрушку ровно в той локации, где проявляется проблема, в статичной кузне в игре Warhammer Vermintide 2. Разогреваем видеокарту, достигаем вылета и проводим снятие температурных показателей, после чего повторяем несколько раз, чтобы определить закономерность. Далее меняем термоинтерфейс, после чего повторяем эксперимент с разогревом.

Температура в комнате контролируется кондиционером, отслеживается по термометру. Поэтому условия будут одинаковые. Об уровне шума видеокарты можно судить по максимальным скоростям вращения вентиляторов в GPU-Z, ну и субъективно на слух. Лимиты энергопотребления видеокарты выключены через хак энтузиаста.

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Думаю, рационально смотреть на максимальные значения, троттлинг видеокарта при таких температурах не включает – вылет при такой нагрузке может быть из-за искусственного поднятия частот. Производители считают температуры до 95°C нормой (смотрим Tcase 95°C и Tj для своего железа). То есть никаких претензий к производителю Gigabyte я не имею.

Конфигурация компьютера

  • CPU: Intel 2696v3, 3800 MHz (TurboBoost Hack @3800 MHz);
  • GPU: GIGABYTE GeForce RTX 3090 TI GAMING [GV-N309TGAMING-24GD] (+115 MHz Core/+180 MHz Memory);
  • Driver: Nvidia 551.76 WHQL;
  • RAM: 64 Gb DDR4 2133 MHz;
  • SSD: Samsung EVO 980 Pro + 8 HDD;
  • MB: Huananzhi X99-TF;
  • PSU: ASUS Thor 1200P.

Крышка корпуса открыта, охлаждение можете увидеть на фото:

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Фото 1.Тестируемый компьютер

 Подготовка

Закуплена Coollaboratory Liquid Pro, лак для ногтей (будущая изоляция), спирт 98%, ватные палочки и диски (чтобы снять старый  термоинтерфейс). Лак предварительно проверил на фольгированной бумаге, которая проводит ток. После высыхания ток не проводит, проверял мультиметром.

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Фото 2. Фольга проводит ток.

Фото 3. Лакированная фольга не проводит ток.

Фото 4. Видеокарту никто до этого не вскрывал. Для разбора нужно выкрутить 11 болтов.

Фото 5. Состояние термопрокладок.

Фото 6. Основание радиатора не идеальное.

Фото 7. Очищенный чип GA-102 видеокарты, опасные места залакировал.

По характеристикам Coollaboratory Liquid Pro лучше, поскольку заявлена теплопроводность 79 W/mK, в Coollaboratory Liquid Ultra — 38 W/mK, а в новинке Coollaboratory Liquid Extreme — 41 W/mK. Все отлично проводят ток. Thermal Grizzly заполучить не удалось. Coollaboratory Liquid Pro вообще не содержит неметаллических добавок (таких как силикон, оксиды и прочее), а также не содержит твердых частиц.

ВНИМАНИЕ: Металлические термоинтерфейсы на основе галлия разрушают алюминиевые, алюминиево-цинковые сплавы и стальные радиаторы. Допускаются медные, серебряные, золотые или никелированные. Крышки CPU обычно медные, крашеные.

Фото 8. Намазанный Coollaboratory Liquid Pro, использовал ватные палочки из комплекта.

Фото 9. То же самое, но со вспышкой.

ЖМ нанёс только на GPU видеокарты, на микросхемы памяти, думаю, излишне, их заявленная нормальная рабочая температура до 95°C. Можно будет также отследить, насколько вредно для термопрокладок было вскрытие. Температура в комнате 23°C.

Тесты до

Простой, 5 минут, максимальные значения:

 

Нагрузка игрой: 

MinFPS игры: 104.

Игра вылетела спустя 7:57 минут. Шум вентиляторов ощутимый. При повторных тестах вылетала даже за меньшее время, например 6:31.


Тесты после

Простой: 


Нагрузка игрой: 

FPS игры: 115.

Максимальная температура микросхем памяти после разбора/сбора выросла на 4 градуса. Если не планируете менять термопрокладки, рекомендую «обезжирить» чипы и немного их намазать МХ-4 для лучшей теплопроводности.

Сравнение температур

 

График сравнения.

Выводы

Температуру самой горячей точки чипа удалось снизить аж на 17 градусов. Шум уменьшился незначительно на слух, по скоростям вентиляторов так же, но явно стало комфортнее. Игра перестала вылетать (30 минут теста).

Без вылетов и с меньшим шумом играть стало гораздо приятнее, вот максимальные значения за 5-8 часов игры.

Картинка 3. Теперь даже когда потребляет 635 Ватт, температуры нормальные

 

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жидкий металл coollaboratory liquid pro rtx 3090ti
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