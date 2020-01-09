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Пока большинство журналистов на выставке разглядывали бесконечные груды безликого железа, основатель ресурса Gamer Nexus воспользовался моментом, чтобы найти представителей АМД и поинтересоваться - собираются ли они исправлять накопившиеся проблемы со своим программным обеспечением? По окончанию встречи был записан ролик, где он подвел итоги состоявшегося разговора, с которыми я и предлагаю ознакомиться:

1) В очередной раз были озвучены основные проблемы, как то невозможность запуска определенных игр, вылеты на рабочий стол и некорректная работа профилей вентиляторов, а также их серьезность, вынуждающая некоторых пользователей возвращать карты в магазин и покупать что-то из ассортимента Nvidia. Вдобавок компанию пожурили за то, что при обновлении драйверов они ставили в приоритет внешний вид, а не работоспособность.

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2) Все предыдущие аналогичные обращения похоже что попросту терялись, путешествуя между различными отделами компании, из-за плохо организованного сообщения и взаимодействия. В этот раз журналиста заверили, что жалобы наконец-то достигли нужных людей и они работают над устранением проблем со стабильностью, а что касается расширения функционала и улучшения внешнего вида программной оболочки, то компания удовлетворена достигнутым успехом в этой области.

3) В целом беседа оставила у журналиста очень оптимистичное впечатление и он выразил надежду, что в этом году AMD сможет подтянуть стабильность драйверов до уровня Nvidia.

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