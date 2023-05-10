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Исследователи из лаборатории реактивного движения NASA работают над новым интересным проектом, предназначенным для поиска жизни вне Земли. Речь идет о змееподобном роботе, чья основная задача — исследование одного из многочисленных спутников Сатурна — Энцелада.
Робот под названием Exobiology Extant Life Surveyor (EELS) в рамках перспективной космической миссии, отправится на один из 83 спутников Сатурна, который обладает твердой поверхностью, состоящую в большей степени из льда. Ученые считают, что подо льдом, с большой долей вероятности, находится жидкий океан в котором теоретически может существовать жизнь.
Согласно информации, которую можно отыскать в интернете, EELS - это "змеевидный, самоходный робот", состоящий из сегментов с "революционными вращающимися двигательными узлами", позволяющими ему зацепляться за поверхности и перемещаться под водой. Благодаря своим конструктивным особенностям, робот-змея сумеет проникнуть через трещины на поверхности Энцелада и попасть в упомянутый выше океан подо льдом.
Предположительная длина робота будет составлять около 5 метров, а масса - 100 кг. В данный момент проводится его тестирование в различных условиях. "Голова" EELS оснащена технологией, позволяющей передавать операторам видео в реальном времени и создавать трехмерные изображения местности. Тело робота способно перевозить и разворачивать научное оборудование. Таким образом удастся изучить давление, электропроводность и температуру под поверхностью холодного спутника.
Окончание разработки данного робота запланировано на осень 2024 года. Ученые надеются, что сконструированная ими "змея" сумеет добраться до океанических глубин всего за несколько дней после попадания в одну из трещин ледяной коры. При условии удачного выполнения запланированных заданий, EELS сможет предоставить ценнейшую информацию касательно океанических миров, позволяя исследовать глубины, которые ранее были недоступны.
"EELS разрабатывается таким образом, чтобы быть способным к адаптации и передвижению по территории, напоминающей океанские миры, в текучих средах и замкнутых пространствах, похожих на лабиринты, а также в жидкостях", — заявлено в описании проекта от NASA.