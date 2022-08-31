Китайская компания Xiaomi выпустила новый ноутбук Xiaomi Notebook Pro 120G.

Данная модель оснащена дисплеем с диагональю 14 дюймов и разрешением экрана 2560x1600 пикселей. Частота обновления экрана составляет 120 Гц. Благодаря наличию DC Dimming, предназначенного для снижения уровня ШИМ путем регулировки яркости экрана за счет напряжения и сертификата TÜV Rheinland, уменьшающего излучение синего света, глаза при работе за ноутбуком будут существенно меньше уставать.

Устройство построено на основе процессора Intel Core i5-12450H, обладающего 12 ядрами и 16 потоками. Графическая составляющая представлена дискретной видеокартой NVIDIA GeForce MX550. Объем ОЗУ типа LPDDR5 составляет 16 ГБ, а объем накопителя SSD PCl-E Gen4 - 512 ГБ. Присутствует встроенная веб-камера с разрешением в 720p, микрофон и два стереодинамика мощностью 2 Вт.

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Ноутбук обладает конструкцией выполненной из металла и легким корпусом, массой 1,4 кг. Клавиатура ноутбука имеет собственную подсветку. Также имеется защита в виде датчика отпечатков пальцев, встроенного в кнопку питания и тачпад для управления жестами. Зарядка и передача данных осуществляется с помощью разъема USB Type-C thunderbolt v4. Кроме того, присутствует 3,5-мм разъем для подключения наушников, HDMI, разъемы USB Type-C и USB Type-A. Устройство оснащено встроенной батареей, рассчитанной на один день использования. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 100 ватт, способная всего за 30 минут подзарядить ноутбук до 50%.

Данная модель имеет двойную систему охлаждения Hurricane и поддерживает технологии Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Работает ноутбук под управлением операционной системы Windows 11 и имеет предустановленный Microsoft Office 2021.

Новинка уже доступна для покупки в Индии по цене в 74 999 рупий или 942 доллара. Когда ноутбук можно будет приобрести в остальных странах, пока что неизвестно.