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Anker представила повербанк емкостью в 5000 мА·ч и поддержкой магнитной зарядки MagSafe

Первое время новинка будет продаваться в США по цене в 50 долларов. В будущем устройство возможно будет приобрести и на других рынках.
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Компания Anker пополнила линейку MagGo новым повербанком Anker 621. Данное устройство является альтернативой прошлогодней модели Anker 622. Линейка MagGo включает в себя устройства специально адаптированные для Iphone с MagSafe.

Повербанк обладает емкостью в 5000 мА·ч, поддерживает 7,5-ваттную беспроводную зарядку и магнитную зарядку MagSafe. Встроенный разъем USB type-C необходим для зарядки устройств с помощью провода. Модель имеет следующие габариты: 104,9 × 66,5 мм, из-за чего компания не рекомендует ее использовать с компактными iPhone 12 mini и 13 mini, так как повербанк будет неудобно выпирать снизу. Стоит отметить, что блок камер закрыт не будет, а это значит, что заряжать эти небольшие устройства также вполне возможно, пусть и с некоторыми неудобствами. Также в комплекте идет 60-сантиметровый кабель USB-C / USB-C для зарядки. 

Пока что Anker 621 доступен для покупки только в США по цене в 50 долларов. Интернет-магазин Amazon получит первую партию устройств 11 октября. В будущем повербанк возможно будет приобрести и на других рынках, однако точная дата релиза на данный момент неизвестна.

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повербанк anker magsafe anker 621 maggo
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