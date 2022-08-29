Компания Anker пополнила линейку MagGo новым повербанком Anker 621. Данное устройство является альтернативой прошлогодней модели Anker 622. Линейка MagGo включает в себя устройства специально адаптированные для Iphone с MagSafe.

Повербанк обладает емкостью в 5000 мА·ч, поддерживает 7,5-ваттную беспроводную зарядку и магнитную зарядку MagSafe. Встроенный разъем USB type-C необходим для зарядки устройств с помощью провода. Модель имеет следующие габариты: 104,9 × 66,5 мм, из-за чего компания не рекомендует ее использовать с компактными iPhone 12 mini и 13 mini, так как повербанк будет неудобно выпирать снизу. Стоит отметить, что блок камер закрыт не будет, а это значит, что заряжать эти небольшие устройства также вполне возможно, пусть и с некоторыми неудобствами. Также в комплекте идет 60-сантиметровый кабель USB-C / USB-C для зарядки.

Пока что Anker 621 доступен для покупки только в США по цене в 50 долларов. Интернет-магазин Amazon получит первую партию устройств 11 октября. В будущем повербанк возможно будет приобрести и на других рынках, однако точная дата релиза на данный момент неизвестна.