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Представлен новый планшет Chuwi HiPad Max с 10,36-дюймовым дисплеем и процессором Snapdragon 680
Новинка предлагается по цене в 400 долларов.
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Китайский бренд Chuwi представил новую модель планшета среднего ценового сегмента HiPad Max.

Данное устройство построено на основе мобильного восьмиядерного процессора Qualcomm Snapdragon 680. Новинка оснащена 10,36-дюймовым дисплеем с разрешением экрана 2000х1200 пикселей, а также имеет малую толщину рамок не более 7 мм. Объем оперативной памяти составляет 8 ГБ, а объем постоянной памяти - 128 ГБ. Планшет обладает емким встроенным аккумулятором на 7000 мА·ч и поддерживает современный стандарт беспроводной связи Wi-Fi 5. 

Также присутствует поддержка Widevine L1 - специального решения предназначенного для защиты и управления цифровыми правами (DRM) с применением аппаратной среды TEE. Данная технология позволяет просматривать контент различных сервисов с максимально высоким разрешением.

Кроме того, планшет позволяет использовать одновременно две SIM-карты и оснащается четырьмя динамиками. Устройство обладает стандартными размерами: 246,5×156,25×8 мм и массой в 440 г. HiPad Max работает под управлением операционной системы Android 12.

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Стоимость новой модели составляет 400 долларов.

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#qualcomm #android 12 #chuwi #snapdragon 680 #wi-fi 5 #hipad max #widevine l1
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