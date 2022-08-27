Новинка предлагается по цене в 400 долларов.

ASUS 3070 за 50 тр в Регарде

ASUS 3070 за 50 тр в Регарде

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Китайский бренд Chuwi представил новую модель планшета среднего ценового сегмента HiPad Max.

Данное устройство построено на основе мобильного восьмиядерного процессора Qualcomm Snapdragon 680. Новинка оснащена 10,36-дюймовым дисплеем с разрешением экрана 2000х1200 пикселей, а также имеет малую толщину рамок не более 7 мм. Объем оперативной памяти составляет 8 ГБ, а объем постоянной памяти - 128 ГБ. Планшет обладает емким встроенным аккумулятором на 7000 мА·ч и поддерживает современный стандарт беспроводной связи Wi-Fi 5.

Также присутствует поддержка Widevine L1 - специального решения предназначенного для защиты и управления цифровыми правами (DRM) с применением аппаратной среды TEE. Данная технология позволяет просматривать контент различных сервисов с максимально высоким разрешением.

Кроме того, планшет позволяет использовать одновременно две SIM-карты и оснащается четырьмя динамиками. Устройство обладает стандартными размерами: 246,5×156,25×8 мм и массой в 440 г. HiPad Max работает под управлением операционной системы Android 12.

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Стоимость новой модели составляет 400 долларов.