Новинка обладает водонепроницаемостью уровня IPX5 и имеет встроенные магниты, которые не позволяют наушникам запутаться.

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В Индии компания Noise анонсировала новую модель наушников с шейным ободом Noise Xtreme.

Новинка обладает водонепроницаемостью уровня IPX5, обеспечивая таким образом защиту от прямых брызг, вроде дождя или пота. Их можно взять с собой на пробежку в дождливую погоду, либо на усиленную тренировку в спортзале, не боясь за их работоспособность. Встроенные магниты позволяют скрепить оба наушника вместе, не позволяя им запутаться, а технология HyperSync самостоятельно подключает наушники при их отсоединении к последнему устройству, например смартфону.

Модель имеет 10-мм драйвер, обладает шумоизоляцией, режимом низкой задержки, поддерживает работу с голосовыми помощниками. Соединение с внешними устройствами, которых может быть двое одновременно, выполняется посредством технологии Bluetooth 5.2.

По заявлению производителя, данная модель обеспечивает более 100 часов автономной работы. Благодаря поддержке быстрой зарядки, наушники будут готовы к использованию за достаточно короткий промежуток времени. Всего 10 минут подзарядки позволит использовать наушники на протяжении 20 часов.

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Noise Xtreme представлены в следующих цветовых вариациях: Thunder Black, Blazing Purple и Raging Green. Цена новой модели составляет чуть более 20 долларов.