Samsung уже объявила о серийном производстве новых модулей памяти.

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Компанией JEDEC, которая является промышленной ассоциацией, представляющей все отрасли электроники, было объявлено о подтверждении усовершенствованного стандарта памяти UFS 4.0. Новый стандарт заметно увеличивает скорость чтения и записи данных, поэтому совсем скоро его будут использовать будущие флагманские смартфоны.

Он принесет с собой новые технические спецификации Universal Flash Storage 4.0 (JESD220F) и UFSHCI 4.0 (JESD223E). Таким образом разница между прошлым стандартом UFS 3.1 будет весьма существенной. Последовательное чтение возрастет до 4,2 ГБ/с против 2,9 ГБ/с, а скорость записи увеличится до 2,8 ГБ/с. Также заявлена поддержка передачи 23,2 ГБ/с на линию, что в два раза больше чем у предыдущего поколения UFS 3.1. Повышение скорости чтения и записи позволит заметно ускорить процесс загрузки игр и программ, попутно улучшая энергоэффективность устройств.

При этом уровень напряжения обновленного интерфейса будет только ниже. Он станет меньше на 0,8 В, а точнее снизиться с 3,3 В до 2,5 В. Таким образом обеспечивается более низкий нагрев памяти, что в свою очередь приводит к увеличению автономности смартфонов. Новый интерфейс сохранит совместимость с прошлыми UFS 3.1 и 3.0, делая возможным использование комбинированных конфигураций памяти в устройствах.

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Недавно, компания Samsung объявила, что в скором времени начнет производить собственные модули памяти с поддержкой стандарта UFS 4.0, размером 11x13x1 мм и объемом до 1 ТБ. Разработка запланирована на осень этого года.