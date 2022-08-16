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Совсем скоро компания Gamevice представит новый игровой контроллер для мобильных устройств на базе операционных систем Android и iOS - Gamevice Flex.
Новый контроллер предложит усовершенствованные функции и дизайн, что позволит ему быть совместимым с большим количеством разнообразных чехлов для смартфонов. В комплекте к контроллеру, также идут различные адаптеры которые помогут присоединить ваше устройство к нему. Триггеры и джойстики предоставят вам непревзойденный уровень игрового опыта. В новой модели компания уделила внимание и эргономике, ее улучшение должно помочь комфортно проводить время в долгих игровых сессиях где бы вы не находились. В контроллере присутствует встроенный 3,5-мм аудиоразъем для подключения наушников.
Пока что данное устройство доступно для покупки только по предварительному заказу, его стоимость отличается в зависимости от операционной системы вашего смартфона. Версия для Android стоит 99,95 долларов, а версия для Ios 109,95 долларов. Официальные продажи будут стартовать осенью текущего года.