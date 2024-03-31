Среди них можно выделить усовершенствования в плане безопасности и конфиденциальности, расширенные возможности оптики, а также оптимизации, направленные на повышение производительности и плавности работы устройств.

Дальнейшее развитие HyperOS, а именно новая HyperOS 2 должна быть представлена ближе к окончанию 2024 года. Новоиспеченная версия операционной системы компании Xiaomi будет базироваться на Android 15 и сможет предоставить своим пользователям множество различных функций, которые необходимы для лучшей производительности системы, ее безопасности и уровня конфиденциальности.

реклама

Что же, собственно, следует от нее ожидать (список неполный):

Усовершенствованная система профилей производительности, которая необходима для более эффективного использования ресурсов смартфона и может быть полезна для ряда приложений;

Обновленные API, которые помогут разработчикам приложений путем расширения соответствующих возможностей;

Появится поддержка подключения сразу нескольких беспроводных наушников, что можно использовать для совместного прослушивания музыки или просмотра фильмов;

Обновленный NFC, упрощающий бесконтактные платежи и прочие операции;

Улучшенное распознавание языков, повышающее точность голосового ввода и перевода;

Появится функциональность, позволяющая осуществлять архивацию приложений, освобождая таким образом место на устройстве;

Появится поддержка спутникового подключения, особенно полезного в условиях недоступности к обычному интернету, где-нибудь в далеких от цивилизации местах.

Помимо прочего, в HyperOS 2 ожидаются усовершенствования в плане безопасности и конфиденциальности, расширятся возможности оптики, а также появятся некоторые другие оптимизации, направленные на повышение производительности и плавности работы устройств.

HyperOS 2 будет работать на продуктах компании Xiaomi, а также брендов Redmi и POCO. О более конкретной информации, касающейся ее даты выпуска, станет известно в ближайшем будущем.