Разработчику игрового ПО Дилану Бэрри потребовалось четыре года для осуществления своего проекта.

Разработчику игрового ПО Дилану Бэрри (Dylan Barrie) удалось сконструировать полноценную видеокарту. Что интересно, ему даже не потребовалась посторонняя помощь. На ее создание (в рамках авторского проекта FuryGPU) ушло ни много ни мало четыре года. Заодно, в процессе ее создания, Бэрри освоил множество инженерных навыков, непосредственно связанных с разработкой графических ускорителей, а также с их программированием. Получившаяся видеокарта имеет разъем PCIe и базируется на платформе Xilinx FPGA. На ней также удалось запустить легендарную игру Quake.

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Если посмотреть на изображение с видеокартой FuryGPU, то можно заметить, что она достаточно сильно похожа на стандартный графический ускоритель начала 2000-х. Единственный нюанс, отличающий ее от продуктов тех лет, это наличие вполне себе актуальных разъёмов DisplayPort и HDMI.

Ни для кого не секрет, что для правильной работы видеоускорителя ему необходимы соответствующие драйвера, в противном случае "общение" видеокарты с операционной системой будет осуществляться с перебоями. Собственно, они также были написаны с нуля (для Windows). Как оказалось — это наиболее трудная задача во всем процессе разработки (Исходя из слов самого Бэрри).

Стоит отметить, что первоначальная цель проекта — создание видеокарты и доказательство ее нормального функционирования. Однако со временем энтузиаст поставил перед собой новую задачу, а именно достичь достаточного уровня производительности видеокарты в шутере от первого лица из середины 90-х - Quake.

Когда соответствующие драйвера были написаны, он также создал кастомный API для его взаимодействия с GPU, драйверы ядра Windows для дисплея и звука, что в результате вылилось в фактически готовый видеоускоритель, который к тому же в состоянии "тянуть" Quake при комфортной частоте - 60 FPS.

Недавно Бэрри поделился ускоренным видео, где можно видеть, как работает Quake на данной видеокарте в разрешении 720p с частотой кадров в районе 44. С соответствующим видеоматериалом можно ознакомиться, перейдя по ссылке здесь.

Также разработчик заявляет, что данная карта на самом деле еще не полностью раскрыла весь свой потенциал. Им были найдены некоторые узкие места, которые будут устраняться в рамках дальнейшей оптимизации.

Напоследок стоит сказать, что проект FuryGPU является открытым. В планах Бэрри имеется пункт о публикации на сайте проекта статьи, где детально будет описан весь процесс разработки видеокарты. В частности будут показаны схемы, драйверы, API, дополнительные материалы, а также порт игры Quake, оптимизированной под этот ускоритель.