Данная функция предоставляла пользователям возможность играть в простые, нетребовательные игры непосредственно в мобильном приложении YouTube.

Начиная с сегодняшнего дня, а именно с 28 марта 2024 года, в YouTube официального прекращена поддержка функции Playables, которая предоставляла пользователям возможность играть в простые, нетребовательные игры непосредственно в мобильном приложении.

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Данной информацией поделился интернет-ресурс Android Authority.

Данная функция, тестирование которой стартовало еще в сентябре 2023 года, была доступна лишь некоторым премиум-пользователям на мобильных платформах Android, iOS, а также на ПК.

Если говорить более подробно, то Playables позволяла пользователям запускать простые игры вроде Angry Birds, Cut The Rope, Alien Shooter и что-то в этом роде, прямо с YouTube. Те пользователи, которые участвовали в тестировании, должны были отыскать соответствующую кнопку с играми в главном меню приложения, либо же в разделе "Обзор".

Что же такого предоставляла данная функция? Единственным важным преимуществом этой функции, можно считать возможность синхронизации прогресса игры с историей YouTube и другими платформами, которые поддерживали эти игры.