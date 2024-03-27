Они позволят улучшить функционал приложения.

Компания Microsoft продолжает расширять возможности Teams, обновляя функциональность приложения, тем самым улучшая его взаимодействие с пользователями.

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Данной информацией поделился интернет-ресурс The Verge.

Новейшая версия Microsoft Teams получила значительные улучшения, в частности, усовершенствованную работу помощника Copilot, который базируется на искусственном интеллекте. Copilot "научился" не только подводить итоги совещаний, но и объединять устные стенограммы и письменные чаты в единую презентацию, предоставляя возможность получения наиболее полной картины собрания. Также в Copilot появились новые возможности для составления сообщений в чате, в том числе и более точная настройка сообщений.

Помимо этого, функция подведения итогов теперь способна автоматически создавать заметки во время звонков, обеспечивая пользователям быстрый доступ к итогам разговора.

В дальнейшем должна появится так называемая интеллектуальная сводка, содержащая итоги видеоконференций, правда, только в тарифном плане Teams Premium.

Также следуем упомянуть о расширении компанией Microsoft сотрудничества с операторами связи, что необходимо для обеспечения доступа к функции Teams Phone Mobile. Данное решение предоставляет пользователям возможность использования единого номера в Teams и на мобильных устройствах.

Ожидается, что новые функции станут доступны всем желающим уже в ближайшем будущем.