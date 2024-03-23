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Breadly
Apple ведет переговоры с Baidu по поводу моделей ИИ, которые появятся в предстоящей IOS 18
Все потому, что модели ИИ компании Google - Gemini, пока еще не одобрены в Китае.

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Недавно стало известно, что компания Apple планирует лицензировать модели искусственного интеллекта Gemini, принадлежащие Google. Для осуществления поставленной цели купертиновцы уже начали проводить соответствующие переговоры. Данные модели необходимы для нормального функционирования некоторых возможностей генеративного искусственного интеллекта в предстоящей iOS 18. Помимо Google, в переговорах с Apple также участвовала нашумевшая OpenAI (это было несколько ранее), которые проводились с аналогичной целью.

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Согласно информации от Wall Street Journal, на этом Apple не ограничилась и уже начала переговариваться с Baidu относительно все того же лицензирования моделей. По всей видимости, это единственная возможность, позволяющая обслуживать запросы ИИ пользователям IOS-устройств, живущим в Китае, так как местное законодательство настаивает на одобрении моделей регулятором страны. Только в этом случае возможно их использование

Пока что китайский регулятор одобрил около 40 моделей, в том числе робота Ernie Bot от Baidu.

Что касается Gemini, то они пока еще не одобрены. В Китае повсеместно наблюдается блокировка доступа к Google Search, ввиду чего продукты компании фактически никак не представлены в этой стране. То же самое можно сказать и о ChatGPT от OpenAI, к которому также нет доступа.

На сегодняшний день Apple пока не сумела заключить окончательные соглашения с поставщиками генеративного ИИ. Ожидается, что предстоящая iOS 18 сможет похвастаться большим количеством различных функций, имеющих непосредственное отношение к искусственному интеллекту. Одна часть задач подобного рода будет обсчитываться непосредственно на устройстве, другая часть будет передана специальным моделям, работающим в облаке.

В случае отсутствия форс-мажорных обстоятельств, Apple анонсирует iOS 18 в начале лета, а бета-версия для разработчиков должна быть доступна в середине или ближе к концу. После чего, в сентябре, обновиться на свежую версию iOS можно будет всем желающим.

#apple #ios #baidu #ios 18
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