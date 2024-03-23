С ее помощью можно будет получать и отравлять сообщения без необходимости подключения к мобильной сети или Wi-Fi.

Те пользователи, которые имеют в своем распоряжении смартфоны с установленной операционной системой Android, в скором времени смогут воспользоваться новой функцией, позволяющей подключаться непосредственно к спутниковой связи. Благодаря данному нововведению можно будет отправлять и получать сообщения без необходимости подключения к мобильной сети или Wi-Fi.

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Инновация является частью последнего обновления Android 15, предназначенной для разработчиков (Developer Preview 2). По словам специалистов, это открывает новые возможности для общения в условиях ограниченного покрытия традиционных сетей или вовсе в случае его полного отсутствия.

Система спутникового роуминга, встроенная в Android 15, предлагает автоматическое подключение к спутнику, оповещая пользователей о возможности отправки и получения сообщений в тех местах, где это было бы просто невозможно. В данный момент не до конца известно, будет ли эта функция ограничена только текстовыми сообщениями, подобно системе Apple Emergency SOS, или же со временем она все-таки расширится до широкомасштабной интернет-связи.

Тестирование нового обновления проводится на новейших смартфонах компании Google - Pixel, в частности, Pixel 6, 7 и 8 линеек, а также на Pixel Fold и Pixel Tablet. Ожидается, что полноценно использовать данный функционал можно будет в стабильной версии Android 15, которая станет доступна в июне. Что касается ее официального релиза, то он состоится через несколько месяцев после этого.