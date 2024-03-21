Заводы, производящие чипы для работы с искусственным интеллектом, будут размещены в четырех Штатах США — в Огайо, Нью-Мексико, Орегоне и Аризоне.

Американская компания Intel, которая является доминирующем производителем на рынке процессоров, намерена потратить довольно внушительную сумму в размере 100 миллиардов долларов на строительство заводов по производству специальных чипов, работающих с искусственным интеллектом.

реклама

Предполагается, что эти заводы будут размещены в четырех штатах США, а конкретно в Огайо, Нью-Мексико, Орегоне и Аризоне. Эта информация была раскрыта генеральным директором компании Пэтом Гелсингером во время беседы с журналистами.

Основной задачей данного плана является строительство на неиспользуемых участках земли возле Колумбуса, Огайо, крупнейшего в мире центра производства чипов искусственного интеллекта. Работы по осуществлению этого проекта должны начаться уже в 2027 году.

Кроме этого, в компании планируют модернизацию объектов в Нью-Мексико и Орегоне, а также их расширение в штате Аризона. Что интересно, в этом штате уже полным ходом идет строительство огромного завода, который строится компанией Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. В данный момент уже имеются предположения, касательно получения им возможной поддержки со стороны администрации президента США — Джо Байдена.