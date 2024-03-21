Об этом сообщил портал Gadget Tendency.

В сети появились сведения, согласно которым у китайской компании Xiaomi имеются планы по увеличению цен на свои смартфоны. Данной информацией поделился интернет-ресурс Gadget Tendency.

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Такое предположение было выдвинуто в связи с публикацией популярным производителем техники финансового отчета за прошедший 2023 год. Исходя из содержания соответствующих документов, средняя стоимость смартфонов компании (на территории материкового Китая) оказалась на 19% большей чем в предыдущем году. Итоговый показатель оказался наибольшим за все время существования Xiaomi.

Самые популярными продуктами являются флагманские устройства, которые занимают 20% всех поставок. Это позволило Xiaomi стать самым успешным производителем, если говорить о рынке премиальных смартфонов. Компания занимает почти 17% рынка в сегменте дорогих устройств, стоимостью от 555 до 835 долларов (от 51 200 до 77 000 рублей). Что касается итоговой выручки компании за минувший год, то она существенно увеличилась, а именно на 126,3% - что является вторым по величине результатом.

Как отметил глава компании Лю Вейбин, Xiaomi и дальше намерена продвигать флагманские смартфоны. Аналитики сходятся во мнении, что в дальнейшем рост цен на мобильные устройства все также будет продолжаться, в том числе и в текущем году.