По всей видимости, предстоящий планшет от компании Apple - IPad Air 6 получит небольшое изменение в дизайне. Речь идет об обновленной фронтальной камере, которая станет альбомной. Пока что это только лишь слух, а значит вероятность не стопроцентная. Данной информацией поделился инсайдер ShrimpApplePro в соцсети X.

Согласно его сведениям, iPad Air 6 получит практически идентичный дизайн, как и нынешнее поколение. Разницу можно заметить взглянув на фронтальную камеру, которая переместится на верхнюю часть корпуса. В нужном положении она будет находиться, если держать iPad в альбомной ориентации.

Несколько ранее, зимой 2024 года, на сайте 9to5Mac обнаружили доказательства в iPadOS 17.4, явно указывающие на то, что новые модели iPad (IPad Air 6, а также IPad Pro) получат такое расположение камеры: "Во время настройки Face ID iPad должен быть в горизонтальном положении с камерой в верхней части экрана. После завершения настройки Face ID работает в портретной и ландшафтной ориентации", — так выглядит найденное описание в iPadOS 17.4.

Также несколько недель назад уже другая утечка подтверждала (теперь можно так сказать) все вышесказанное, а именно что iPad Air 6 будет оснащен фронтальной камерой в альбомном положении. Если эта информация верна, то это означает, что iPad Pro и iPad Air 6 будут обладать камерой, расположенной сверху, в момент когда они используются в альбомном режиме.