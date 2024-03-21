На это указывает приобретение компанией Apple нового японского оборудования, предназначенного для нанесения покрытий, а также его интегрирование в соответствующую китайскую цепочку поставок.

Еще не вышел Apple iPhone 16, как уже появилась некоторая информация о его преемнике, то есть об IPhone 17, выход которого ожидается осенью 2025 года. Появились слухи, указывающие на одно вероятное усовершенствование, которым может обладать обновленный дисплей будущего устройства. Если данная утечка окажется правдивой, iPhone 17 получит "сверхтвердый антибликовый слой", который обладает превосходной устойчивостью к царапинам, особенно в сравнении с нынешним керамическим экраном, используемым в iPhone 15. Данной информацией поделился Instant Digital на Weibo.

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Исходя из утечки, Apple приобрела новое японское оборудование для нанесения покрытий и интегрировала его в свою китайскую цепочку поставок. Это оборудование, вероятно, предназначено для будущих iPhone, причем главным образом для iPhone 17, ведь оно навряд ли будет готово к предстоящему iPhone 16.

Эти слухи согласуются со стремительным развитием технологий производства дисплеев. В последнем Galaxy S24 Ultra от Samsung используется стекло Gorilla Glass Armor от Corning, известное своим впечатляющими характеристиками (на 75% уменьшенные блики и значительные улучшения в плане устойчивости к царапинам).

Хотя в утечке нет прямого упоминания о защитном стекле Gorilla Glass Armor, давнее партнерство Apple с Corning и схожесть характеристик позволяют предположить, что подобная технология может быть применена и в iPhone 17. Также есть вероятность, что Corning разрабатывает индивидуальное решение и для компании Apple, но только под другой торговой маркой.

Сейчас Apple использует технологию "Ceramic Shield", разработанную совместно с Corning, которая обладает улучшенной защитой от падений в сравнении с технологиями, применяемыми в предыдущих моделях iPhone. Этому способствует, в том числе и достижения конкурентов, в лице таких компаний как Samsung, что безусловно привносит определенную пользу в мир технологий.