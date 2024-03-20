Согласно данным от Downdetector, с проблемой входа на свои страницы столкнулось около 72% пользователей.

В популярных соцсетях Facebook*, Instagram*, а также в мессенджере с одноименным названием Facebook Messenger* возникли очередные непредвиденные обстоятельства, которые заключаются в невозможности входа в данные приложения, что вызвало массу недовольства среди пользователей.

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Исходя из сведений от Downdetector, в данный момент примерно у 72% пользователей имеются проблемы с входом на свои страницы в вышеназванных социальных сетях. Некоторые из них выдвинули предположение, что это может быть хакерская атака, или проще говоря, взлом.

Причины, вызвавшие сбой, а также время, требуемое для восстановления нормальной работы социальных сетей, не называются.

Точно такое же событие наблюдалось двумя неделями ранее (5 марта), когда в Facebook*, Instagram*, а также в Facebook Messenger* не удавалось зайти многим пользователям. Тогда, так же как и сейчас, некоторой информацией поделился Downdetector, согласно которому у 60% пользователей возникли проблемы с веб-версиями приложений.

Кроме того, тогдашний масштабный сбой коснулся и других популярных сервисов, в том числе, YouTube, Gmail, WhatsApp, TikTok.

Причиной того происшествия оказалась некая техническая проблема.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.