Новинка уже появилась на сайте технической поддержки Samsung в Индии и странах Латинской Америки.

В скором времени компания Samsung выпустит новую модель смартфона, относящуюся к среднебюджетной линейке Galaxy M, устройства которой известны достаточно производительными процессорами, а также неплохими запасами автономности. Речь идет о Samsung Galaxy M55, работа над которым уже идет полным ходом.

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Гаджет, уже получивший номер модели SM-M556B/DS, появился на сайте технической поддержки Samsung в Индии и странах Латинской Америки.

Чего-то более интересного, вроде аппаратных характеристик устройства, утечка увы не раскрывает. Согласно просочившимся в сеть слухам, достоверность которых проверить нельзя, Galaxy M55 будет построен на базе восьмиядерного мобильного процессора от компании Qualcomm - Snapdragon 7 Gen 1.

Кроме того, известно также то, что новинка будет обладать OLED-дисплеем с высокой частотой развертки 120 Гц, тройной основной камерой с главным модулем в 50 Мп, а также достаточно неплохим аккумулятором емкостью либо 5000 мА·ч, либо 6000 мА·ч, что в общем-то логично, ведь это одна из особенностей данной линейки. Также заявлена поддержка зарядки мощностью по меньшей мере 25 Вт (максимум 45 Вт). Ожидаемая стоимость смартфона будет лежать в пределах 300-350 долларов.