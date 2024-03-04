В дальнейшем, оно будет выпущено и для других смартфонов Galaxy, таких, как Galaxy S23 и Z Fold 5.

Компания Samsung выпустила очередное обновление программного обеспечения для недавно вышедшей линейки смартфонов Galaxy S24, главной частью которого является патч безопасности (за март 2024 года). Обновление начало распространяться в конце февраля, сразу после выпуска первой версии прошивки, которая имела непосредственное отношение технической части устройств. Она принесла с собой усовершенствования в работе камер, а также более точную настройку цветов, отображаемых дисплеями.

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Сообщается об установке обновления пользователями, живущими в Канаде, Германии, Италии, а также ряде других европейских регионов. Данный апдейт имеет следующее наименование (номер сборки) - AXBG.

В самом журнале изменений Samsung нет подробной информации, касательно нововведений. Точно ясно только одно — это наличие мартовского патча безопасности. Для установки обновления владельцам Galaxy S24 Ultra необходимо загрузить около 756 МБ. Что касается других моделей серии, то там обновление весит несколько меньше — примерно 428 МБ.

В дальнейшем, оно будет доступно и для других смартфонов Galaxy, таких, как Galaxy S23 и Z Fold 5, которые получат мартовский патч позднее в этом месяце.