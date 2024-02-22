Ученые из Университета штата Вашингтон создали миниатюрных, полноценно функционирующих роботов (мини-жука и водяного стридера), в количестве двух штук. Данная разработка интересна тем, что эти роботы (внешне напоминающие насекомых) обладают рекордно маленькими размерами для техники такого рода.

Их основные сферы применения — искусственное опыление, поисково-спасательные работы, мониторинг окружающей среды, микропроизводство, а также роботизированная хирургия. Все это благодаря их крохотным размерам: мини-жук обладает массой не превышающей 8 миллиграммов, а его водный собрат - 55 миллиграммов. Они развивают одинаковую скорость равную 6 мм/с.

Что интересно, в их приводе используется специальный материал — так называемый сплав с памятью формы. Его особенность заключается в изменении своей формы при воздействии на него повышенных температур. Затем, по мере его остывания, он постепенно восстанавливает свою форму. В отличие от обычного двигателя, повсеместно использующихся в роботах, эти сплавы лишены каких-либо движущихся частей или вращающихся компонентов.

В связи со своей медлительностью, сплавы с памятью формы — большая редкость в крупномасштабном роботизированном движении. Однако в случае данных роботов WSU приводы сделаны из двух крошечных проводов из соответствующего сплава диаметром 1/1000 дюйма. С помощью небольшого количества тока провода можно легко нагревать и охлаждать, позволяя роботам махать плавниками или двигать ногами со скоростью до 40 раз в секунду. Также в предварительных испытаниях привод осилил груз в 150 раз превышающий его собственную массу.