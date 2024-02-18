Это станет возможным благодаря специальным лазерам, а также новой производственной линии.

Исходя из просочившихся в интернет сведений, компания Sony намерена вдвое увеличить объем жестких дисков путем использования усовершенствованных полупроводниковых компонентов. Помогать ей в этом будет Seagate Technology - известный американский производитель, специализирующийся на производстве устройств хранения информации, в том числе жестких дисков. Причиной такого шага стала потребность в хранении существенных объемов информации в сфере искусственного интеллекта (ИИ), без чего обойтись никак нельзя.

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Данное сотрудничество позволит компаниям наладить массовое производство механических жестких дисков (HDD), а также покрыть непрерывно увеличивающийся спрос на технологии, непосредственно связанные с искусственным интеллектом.

Sony Semiconductor Solutions Company в конце весны займется разработкой специальных лазеров для жестких дисков, а также потратит более 300 миллионов долларов на развертывание новой производственной линии. Использование данных полупроводниковых и оптических технологий позволит получить двукратное увеличение объема будущих моделей жестких дисков.

Из-за стремительного развития в мире генеративного искусственного интеллекта резко возросла потребность в дата-центрах с соответствующими возможностями, которые позволили бы вместить постоянно растущий объем информации. Судя по всему, уже в скором времени, компания Sony решит данную новоиспеченную проблему.