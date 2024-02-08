Компания NVIDIA, судя по всему, занята разработкой новой функции под названием RTX TrueHDR, чье основное предназначение — конвертирование игрового SDR-контента в HDR. При этом, процесс преобразования SDR в HDR будет осуществляться в реальном времени, что в теории должно повлиять на качество изображения на мониторе (в лучшую сторону). Единственный нюанс, она будет работать только на видеокартах с тензорными ядрами, то есть на GeForce RTX.

Первым кому удалось обнаружить новую функцию оказался пользователь платформы NexusMods, он также опубликовал мод, посредством которого можно ее протестировать.

По словам автора мода, RTX TrueHDR можно найти в скрытых настройках профиля TrueHDR в драйверах начиная с версии NVIDIA 511.23. Можно предположить, что это ничто иное как дальнейшее развитие аналогичного конвертера RTX Video HDR, который необходим для преобразования видео (не игр).

Польза этой функции очевидна. Разработчики явно не хотят тратить много времени на разработку HDR-контента. Создание игры одновременно с SDR и HDR увеличивает объем работы вдвое, ведь нужно работать с цветокоррекцией и т.п. Все это создает дополнительные неудобства, да и просто не имеет смысла, поскольку далеко не каждый пользователь способен ощутить все преимущества HDR.

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С появлением конвертера от NVIDIA разработчикам станет проще. Они смогут переложить большую часть работы, связанной с HDR, на тензорные ядра видеокарт NVIDIA.

К сожалению, пока нет точной информации, касательно даты релиза данной функции. Вероятно, она нуждается в дальнейшей доработке.