В ходе общего собрания компании Samsung, её глава — Ли Джэ Ён, назвал линейку Galaxy S24 разочаровывающей, так как она не предлагает ничего принципиально нового

Отсутствие из года в год хоть сколько-то заметных изменений в флагманских устройствах Samsung, а точнее в линейке Galaxy S, было принято с излишней долей критики. Компанию критикуют по причине излишне консервативного подхода к разработке своих флагманских смартфонов.

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А ведь правда, обновленные Galaxy S24 и Galaxy S24 Plus никак не могут похвастать наличием каких-то глобальных изменений (более производительный процессор не в счет, равно как и увеличенное разрешение экрана в 1440p, оно то уже бывало ранее). Если говорить о "жирной" версии - Galaxy S24 Ultra, то тут также ничего нового. Есть мнения, что это просто Galaxy S23 Ultra, оснащенный ИИ-функционалом, ничего более. Судя по всему, высшее руководство Samsung спорить с этим не намерено.

Согласно информации, предоставленной изданием "Naver News", Samsung организовала общее собрание, которое объединяет многие подразделения компании. На встрече присутствовали руководители Samsung Electromechanics, Samsung Display, Samsung Device Solutions (DS) и еще 40 генеральных директоров.

В процессе данного мероприятия руководитель собрания и по совместительству глава компании Samsung - Ли Джэ Ён, демонстрировал видео, которое показывало основные отличия между Samsung и его конкурентами. Он отметил, что смартфоны Galaxy разочаровывают даже больше, чем их главные соперники в виде iPhone, так как они особо не меняются, фактически оставаясь на прежнем уровне.

Вполне возможно, что по прошествии некоторого времени (после этого собрания) в компании произойдут некие корректировки, касательно будущей стратегии Samsung в отношении своей продукции. Китайские производители во многом преуспели больше, чем Samsung, комплектуя свои флагманы мощной зарядкой, оснащая их большим объемом оперативной памяти и не менее качественными камерами. К тому же, зачастую они оказываются еще и дешевле.

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Что же из этого выйдет, покажет лишь время.