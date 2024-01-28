Один из богатейших людей мира — Джефф Безос, основавший всемирно известную компанию Amazon, начал строительные работы по возведению гигантских часов, которые рассчитаны на 10 000 лет непрерывной работы. В этом деле ему помогает группа людей, объединённая общей идеей. Данный проект является этаким символом "долгосрочного мышления", который по своему замыслу должен вдохновлять людей думать за пределами ограниченного времени.

Идея создания 10 000-летних часов принадлежит компьютерному ученому Дэнни Хиллису, который впервые выдвинул эту концепцию в 1980-х годах.

И вот спустя 40 лет (или около того), задуманное наконец-то будет осуществлено. Для этого Хиллис, совместно со Стюартом Брендом, основал некоммерческую организацию Long Now Foundation. Финансированием проекта занялся Джефф Безос, который, как сообщается, инвестировал в него немаленькую сумму размером в 42 миллиона долларов.

Работы по возведению часов стартовали еще в 2018 году. Подготовительные работы, в частности выкапывание места под будущий проект, начались еще раньше. В 2012 году Безос сообщил о завершении вертикального выбуривания шахты глубиной 152 метра (500 футов).

Располагаются эти часы далеко в горах Западного Техаса. Согласно проекту, предусмотрено создание множества огромных циферблатов, по своему количеству, исчисляемых в десятках. Часы будут спроектированы максимально долговечными и будут обладать механизмом генерирования звуков, который разработан известным музыкантом Брайаном Ино.

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Ожидается, что по окончанию строительных работ, итоговая высота часов ощутимо перевалит за сотню фунтов (может 200, может 300, может еще больше). Пока никакой конкретики по этому поводу нет. Равно как и нет никакой информации о точной дате завершения строительства.