Данный смартфон последним получит январское обновление ПО.

Компания Samsung, несмотря на недавний релиз флагманской линейки Galaxy S24, все также продолжает разворачивать обновления безопасности для своих устройств. На очереди, финальный получатель январского патча — смартфон из сегмента "выше среднего" - Galaxy A73.

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Владельцам данного устройства необходимо загрузить обновление весом более 500 МБ. Версия программного обеспечения, доступного для установки (пока что только для жителей Турции), имеет название A736BXXS6DXA1. Ее глобальное развертывание (на территории стран Европы) ожидается в течение следующих нескольких дней. В дальнейшем обновление будет доступно и в других регионах.

Данное обновление исправляет более 75 проблем, связанных с безопасностью устройства, улучшая, таким образом, общую защищенность Galaxy A73.

Для проверки наличия обновления, владельцам Galaxy A73 понадобится зайти в "Настройки", затем в "Обновление ПО", после чего нажать на "Загрузить и установить".

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Напоследок стоит упомянуть о довольно неплохой политике обновления Samsung. Она предоставила пользователям Galaxy A73 возможность опробовать многие версии Android, начиная от Android 12 и заканчивая Android 14. В будущем устройство получит апдейты в виде Android 15 и 16.