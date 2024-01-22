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Samsung Galaxy S24 Ultra опередил Apple IPhone 15 Pro Max в тесте на скорость памяти
Новинка от Samsung опередила IPhone 15 Pro Max в приложении Jazz Disk Bench.

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Самые навороченные смартфоны на рынке, и по совместительству, прямые конкуренты - Samsung Galaxy S24 Ultra Apple IPhone 15 Pro Max, столкнулись лицом к лицу в приложении Jazz Disk Bench.

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Данное приложение позволяет определить показатели скорости последовательного чтения и записи, а также показатели задержек.

Оказалось, что новинка от Samsung во всем превосходит IPhone 15 Pro Max. Показатели скорости последовательного чтения и записи у Galaxy S24 Ultra следующие: 2547 МБ/с и 1442 МБ/с. Что касается устройства от компании Apple, то у него заметно некоторое отставание в этом плане - 1450 МБ/с и 1258 МБ/с соответственно. В процентах разница ощущается еще сильнее, соответствующие результаты у Galaxy S24 Ultra, оказались выше на 75% и 15%. Также корейский флагман обладает меньшими задержками. Вероятно, это связано с использованием в смартфонах накопителей разного типа. Samsung оснащен памятью стандарта UFS, в то время как в IPhone используется NVMe-накопитель.

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Однако не будем забывать, что это всего лишь тест и более наглядную разницу можно заметить только в сравнительных тестах и обзорах, которые наверняка не заставят себя долго ждать.

#samsung #apple #iphone 15 pro max #galaxy s24 ultra
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