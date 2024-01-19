Однозначного победителя не оказалось. Каждая из камер, характеризуется своими собственными преимуществами и недостатками.

Недавно в интернете появился ролик со сравнением камер новоиспеченного флагмана Galaxy S24 Ultra и прошлогоднего Galaxy S23 Ultra. Однако зачастую больший интерес вызывают видео, где сравнивают двух прямых конкурентов, а именно флагманов Samsung серии Galaxy S и топовых iPhone. Собственно, такое видео не заставило себя долго ждать. В новом ролике детально сравниваются камеры Samsung Galaxy S24 Ultra IPhone 15 Pro Max. Надо сказать, что результаты вышли довольно интересными.

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Однако сперва стоит сказать об отличиях Galaxy S24 Ultra, в фото и видео возможностях, от своего предшественника. Самое заметное изменение — замена 10-мегапиксельного модуля с 10-кратным оптическим увеличением на 50-мегапиксельный с 5-кратным увеличением. Что касается iPhone 15 Pro Max, то у него также 5-кратный зум. В этом плане у устройств наблюдается некий паритет.

Если говорить о самих результатах, то можно заметить, что у IPhone 15 Pro Max снимки получаются с несколько большим количеством деталей. У Galaxy S24 Ultra, в свою очередь, лучше отрабатывает динамический диапазон. Также у корейского флагмана наблюдается странная тенденция окрашивать небо в фиолетовые оттенки.

Во многих ситуациях у Galaxy S24 Ultra замечается чрезмерная экспозиция, в то время как iPhone 15 Pro Max старается делать картинку чересчур контрастной. Также устройство Apple выделяется за счет более детальных портретных снимков, сделанных на основной модуль камеры. Правда, и тут не обошлось без недостатков. Снимки, сделанные на iPhone, характеризуются наличием чрезмерных бликов от любых источников света в кадре, что, в общем то, у смартфонов Apple наблюдается достаточно давно.

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Ознакомится с видео можно по ссылке здесь.