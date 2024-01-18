Причину, из-за которой это произошло, в студии решили не разглашать.

Bethesda объявила о переносе запуска бета-тестирования крупнейшего патча для Starfield. Изначально он был запланирован на 17 января, однако из-за неназванной, по каким-то причинам, проблемы, студия решила его перенести до окончания недели (выходит, что до 21 января). Что конкретно повлияло на ее возникновение в студии решили не разглашать.

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В наиболее глобальном патче, с момента релиза Starfield, ожидается множество различных исправлений и улучшений. Общее количество изменений перевалит за сотню. Кроме того, должна улучшится графическая составляющая игры, устранено много всяких недочетов, имеющих непосредственное отношение к квестам, а также повысится общая стабильность игры.

Первыми новый патч смогут протестировать пользователи Steam, которые приобрели Starfield в одноименном магазине. По прошествии следующих двух недель, Bethesda планирует выпустить его для остальных игроков. Подробностей, когда именно это произойдет, в данный момент нет.

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Также в 2024 году (как обещает сама студия) Starfield будет получать новые патчи каждые полтора месяца. Помимо этого, Bethesda трудится над большим сюжетным дополнением, получившем название Shattered Space. Его релиз намечен на все тот же 2024 год.