Ее покажут в ближайшие несколько месяцев.

В скором времени (по прошествии нескольких месяцев) SpaceX создаст более компактную версию спутниковой антенны Starlink, которая получит название Mini Dish. Об этом заявил глава компании SpaceX - Илон Маск.

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Согласно его заявлениям, предстоящий продукт, благодаря своим небольшим размерам, вполне можно будет поместить в рюкзак. Кроме того, Маск рассказал о будущем сотовом сервисе Starlink, который сможет обеспечивать пропускную способность до 7 Мбит/с.

"Позднее, на протяжении года, мы представим Starlink mini, который можно уместить в стандартный рюкзак", — заявил Маск, на выступлении перед сотрудниками SpaceX.

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Ранее, в начале осени прошлого года, FCC (Federal Communications Commission - Федеральная комиссия по связи) одобрила заявку SpaceX, которая подразумевала эксплуатацию Starlink Mini Dish, по своим размерам сравнимую с ноутбуком MacBook. До сегодняшнего дня никакой новой информации о новинке пока еще не поступало. Также ничего нельзя сказать о характеристиках и вероятной стоимости Starlink Mini Dish. Сам Маск уверяет, что данное устройство станет отличным выбором для тех, кто хотел бы приобрести антенну Starlink, но в уменьшенном размере.