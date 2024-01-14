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Breadly
Samsung показала смартфон, который может складываться в обе стороны
Он оснащен дисплеем, выполненным по технологии Flex In & Out и не требует установки дополнительного второго экрана.

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На недавно прошедшей выставке CES 2024 компания Samsung показала весьма любопытный гаджет. Визуально он похож на Galaxy Z Flip, однако в отличие от него, он способен складываться сразу в две стороны.

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Данная перспективная технология получила название Flex In & Out. Компания утверждает, что подобные смартфоны будут лишены потребности в установке дополнительного второго экрана. 

Две половинки экрана различаются по длине, чтобы одна из них не перекрывала главный блок камер, когда устройство находится в сложенном состоянии. Если говорить о минусах, которыми могут обладать подобные смартфоны, то он всего один, и то скорее визуальный, это несимметрично расположенная складка на стыке двух частей дисплея.

Для увеличения срока службы экранов Flex In & Out, в компании Samsung разработали панели с повышенной устойчивостью к ударам и перепадам температур. Дисплей может работать в широком диапазонах температур от -20 °C до +60 °C, а также способен выдержать прямое попадание баскетбольного мяча и натирание песком.

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О вероятных продажах смартфонов, оснащённых такими дисплеями, пока что говорить рано. Далеко не факт что их вообще станут производить. Однако исключать такую вероятность все же не стоит, ведь данные смартфоны могут быть по своему интересны.

#samsung #ces 2024 #ces
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