Финальная версия Android, которую получат устройства линейки Galaxy S24 - Android 21.

Интернет-ресурс Android Headlines поделился одной очень любопытной новостью, касающуюся предстоящих флагманов компании Samsung. Смартфоны - Galaxy S24, Galaxy S24 Plus и Galaxy S24 Ultra будут получать обновления со стороны Samsung на протяжении целых семи лет, что на два года дольше чем сейчас. Путем нехитрых расчетов, получается, что данная линейка смартфонов сохранит свою актуальность до 2031 года. Пока что, это относится только к флагманским устройствам. Что касается бюджетных и устройств среднего ценового диапазона, то про них лучше пока не говорить.

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Нужно внести важное уточнение, речь идет не только об обновлении патчей безопасности, а и о версиях системы Android (и о версиях One UI тоже). Выходит, что финальной версией Android (на устройствах Samsung 2024 года) станет Android 21.

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Данная новость однозначно порадует тех, кто размышляет о приобретении Galaxy S24. Такой ход нельзя назвать эксклюзивным для индустрии. Сравнимую по продолжительности поддержку имеют устройства компании Apple. Если говорить о смартфонах под управлением Android, то тут "первопроходцем" является Google, которая несколько раньше также анонсировала семилетнюю лет поддержку для своих флагманов Pixel 8 и Pixel 8 Pro.