Проект получил кодовое название Project Orion.

Студия CD Projekt RED, а точнее ее подразделение из Бостона, начала разрабатывать сиквел, изрядно нашумевшей (преимущественно в хорошем смысле), игры Cyberpunk 2077. В данный момент предстоящий проект имеет кодовое название Project Orion.

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Игорь Саржинский, отвечающий за сюжет игры, сообщил, что начиная с 9 января, работа над проектом Orion идет полным ходом.

По его словам, будущий сиквел окажется действительно впечатляющим AAA-хитом. По сравнению с первой частью, которая и так, без преувеличения, является весьма тяжелой и навороченной игрой, следующая часть станет еще более продвинутой и качественной.

Один из членов команды разработчиков Павел Саско, также поделился своими мыслями о сиквеле, отметив, что уже приступил к работе над проектом в бостонском офисе.

Стоит сказать, что в сети уже давно можно отыскать некоторую информацию, которая имеет прямое отношение предстоящей игре. В продолжении Cyberpunk 2077 предыстория героя будет играть гораздо более весомую роль, чем в предыдущей части.

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Данная новость вызвала большой ажиотаж среди фанатов игры, которые с нетерпением ждут продолжения истории в мире Найт-Сити. Ожидается, что Project Orion предложит новый интересный и захватывающий сюжет, а также качественный и усовершенствованный геймплей.