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IPhone 16 Pro и IPhone 16 Pro Max получат увеличенные дисплеи и новую физическую кнопку
Диагональ дисплея IPhone 16 Pro будет составлять 6,3 дюйма, а IPhone 16 Pro Max - 6,9 дюймов. Новая кнопка, по всей видимости, предназначена для запуска камеры и съемки видеороликов.

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Из года в год, в сентябре, Apple традиционно презентует свои новые флагманские устройства. Нет никаких сомнений в том, что будущие iPhone 16 Pro и 16 Pro Max будут представлены именно в этом месяце. Примерно за 8 месяцев до презентации, авторам MacRumors были предоставлены первые рендеры будущих флагманов, благодаря чему все желающие теперь смогут узнать об изменениях в их дизайне.

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Если говорить о внешнем виде предстоящих смартфонов, то тут на лицо видна тенденция (особенно заметная у крупных производителей, вроде Samsung или того же Apple) сохранить плюс-минус схожий дизайн, имеющий много общего со старыми моделями (это касается в первую очередь флагманов). Это объясняется тем, что компании опасаются кардинально менять внешний вид устройств, так как многие пользователи уже привыкли к привычному дизайну и это в той или иной мере может повлиять на уровень продаж.

Однако считать копиями прошлогодних IPhone 15 Pro и IPhone 15 Pro Max будущие флагманы все же нельзя. Судя по рендерам, они получат два достаточно весомых изменения.

Первое о чем стоит сказать, так это то, что смартфоны станут крупнее. Pro-версии будут обладать увеличенными дисплеями, которые будут составлять 6,3 (для Pro) и 6,9 дюйма (для Pro Max). Что касается базовых моделей, то тут изменений в размерах не предвидеться.

Вполне вероятно, что такие изменения пойдут смартфонам на пользу, ведь увеличенные размеры позволяют установить более ёмкие и долговечные батареи, а также разместить перископ в блоке камер более доступного IPhone 16 Pro. Однако пока что это лишь предположения.

Второе важное изменение — дополнительная кнопка, которая достанется абсолютно всем моделям. Если верить слухам, ее вероятное предназначение — запуск камеры и съемка видеороликов.

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Что касается нововведений в плане "железа" и программного обеспечения в линейке iPhone 16, то тут все отлично. Новые устройства получат более мощные чипсеты и улучшения в искусственном интеллекте, а iOS 18 впервые за долгое время будет существенно отличатся от прошлой версии. Кроме того, согласно предположениям, у новых IPhone будет полностью переделана система охлаждения, из-за чего они не будут перегреваться даже при пиковых нагрузках, чего не скажешь об iPhone 15.

#apple #iphone 15 #iphone 15 pro #iphone 15 pro max #iphone 16 #iphone 16 pro #iphone 16 pro max #ios 18 #macrumors
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