Данную модель покажут на международной выставке CES 2024, а ее официальные продажи запланированы на первую половину 2024 года.

Компания LG Display, известная своей качественной продукцией в игровой отрасли, анонсировала новый игровой OLED-монитор с частотой обновления экрана в 480 Гц.

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Новинка получит большой 27-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2560x1440 пикселей. Что интересно, монитор может похвастаться наличием поддержки рекордно малого времени отклика, равного 0.03 миллисекундам.

На первый взгляд может показаться, что частота обновления в 480 Гц является избыточной для среднестатистического геймера. Нужно сказать, что это скорее правда, чем нет. Согласно исследованиям, предельная видимая человеческим глазом частота лежит в диапазоне от 150 до 200 Гц, и лишь у некоторых людей при определенных условиях она может достигать более 500 Гц. Из этого следует, что данная модель будет полезна только для профессиональных геймеров.

Помимо всего вышеперечисленного, компания также обещает увеличенную яркость и углы обзора и что немало важно минимальный уровень излучения синего света, что существенно снижает нагрузку на глаза во время длительных игровых сессий.

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Полноценное производство данных мониторов запланировано на первую половину 2024 года, а первые экземпляры покажут на международной выставке CES 2024, которая стартует 9 января.