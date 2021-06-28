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Что из себя представляет Оверклокинг сейчас, жив ли он и какова его популярность

Серьезный разговор на тему Оверклокинга в наши дни. Детальная статистика по регионам и странам Мира. А также статистика популярности в поисковых запросах «Ryzen» и «Intel Core».
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Ну что же настало время провести серьезный разговор! Разговор не о надоевших всем криптовалютах и проблемах китайских майнеров, а о своем родном – об Оверклокинге. Если вы сейчас находитесь на данном сайте и читаете мою статью, значит оверклокинг вам не безразличен. Так давайте разберемся, что представляет Оверклокинг сейчас, какова его популярность в стране и Мире, и какому бренду отдают предпочтение при поиске в сети Internet: Ryzen или Intel Core? Ответить на эти и другие вопросы нам поможет сервис компании Google – Trends.

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Но перед тем как провести анализ и сделать выводы, я хочу попросить вас дочитать данный материал до конца и ответить в комментариях на вопрос: «Что лично для вас значит Оверклокинг сейчас и как вы считаете, актуален ли он в наши дни?». Почему возник  такой вопрос?

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Причина возникновения такого вопроса лежит в тех комментариях, которые мы все оставляем в статьях о железе, будь то материнская плата, процессор или система охлаждения. Чаще всего встречаются мнения, что на данном этапе оверклокинг мертв, а его место занял down volting или понижение напряжения. Иными словами сейчас не разгоняют, а на оборот стараются остудить пыл современных процессоров и видеокарт, TDP которых уже вышел за рамки обычного воздушного охлаждения.

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Еще встречается мнение, что оверклокинг бессмысленен, так, как производители уже вы выжали сами, оставив пользователям лишние 100 МГц и ради них не стоит заниматься таким процессом. Третья категория лиц, вообще не признает оврклокинг, так, как их знакомство с ПК произошло относительно недавно и они не застали тех времен, когда он был популярен, единственное что они в состоянии сделать это выбрать пресет для авторазгона, а потом жаловаться на высокие температуры на различных форумах. И последняя категория лиц, совсем не многочисленная, но считающая что оверклокинг жив и даже получить лишние 100 МГц это хорошая прибавка к производительности.

Отдельно можно выделить также спортсменов-оверклокеров и пользователей, застрявших на достаточно устаревших, по компьютерным меркам, платформам, на подобии Сокет 775, которые гонят свои 4-х ядерники в хлам, в надежде хоть как-то получить приемлемый FPS в играх. И у каждого свои аргументы «ЗА» и «ПРОТИВ» оверклокинга. Но данный сайт все же нас всех объединяет, несмотря на противоположность взглядов и предпочтений. 

Предлагаю начать с анализа запроса «overclocking» по нашей стране.

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Скажу сразу – не густо, гоняют только Москва, Питер и весь Краснодарский край. Возможно написание латиницей данного явления не пользуется особой популярность. Изменим запрос на «Разгон процессора».

Уже интереснее, кроме жителей столицы, подтянулся Новосибирск и область. Но больше всего интересно что остался Краснодарский край, а это означает, что там живут реальные оверклокеры, которые интересуются разгоном и делают запросы как на русском, так и на английском языке.

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Посмотрим теперь по любителям RYZEN и INTEL CORE, где по регионам больше всего интересуются данными марками, а раз интересуются, значит что, возможно и приобретут. Начнем с Intel Core.

Топ 15 регионов выглядит так:

Собственно если вы из этого региона, то знайте с вами рядом живую любители и интересующиеся продукцией Intel. Посмотрим как дела обстоят у любителей компании AMD и её процессоров RYZEN:

На этот раз топ 15 выглядит так:


Как не странно, но Рязанская область успела пробиться в ТОП (смайлик :-). Интересно что по запросам, пользователи симпатизирующие Intel заходятся на западе страны, а AMD на оборот на востоке. Сводная таблица выглядит следующим образом:

А теперь перейдем ко всем странам сразу. Посмотрим как по запросу «Overclocking» сосредоточен интерес на пяти континентах нашей планеты.

Что же вы видим в итоге? Самая "оверская" страна это Финляндия, в принципе это можно объяснить, что на сайте HWBOT 5-ю позицию занимает местный гуру оверклокинга «Luumi» и оверклокинг там достаточно популярен. С Литвой все намного интереснее, это не больное государство, но его жители очень активно интересуются этим явлением. Третья позиция Филиппины, так же все реалистично, на HWBOT много оверклокеров из Филиппин и там достаточно часто проводятся международные выставки компьютерных комплектующих, куда скорее всего приходят и оверклокеры. Наши соседи, как и мы, занимают 2-ю половину сороковых мест, соответственно оверклокингом мы интересуемся меньше.

Далее посмотрим по странам Мира на приверженцев продукции Intel и AMD.

Что бы не говорили, но продукции Intel у нас больше отдают предпочтение, хотя бы в плане интереса к ней у поисковой системы. А вот по интересу к оверклокингу мы все же отстаем от остального Мира, надо наращивать отставание!

Возвращаясь к началу статьи, напишите чем для вас сегодня является Оверклокинг? 

А пока прохладного ветера из под кулера в такую жару и Будьте здоровы!

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