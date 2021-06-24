Владельцам ферм посвящается - крипто-кризис и пути выхода из ситуации
Настало время поделиться прогнозами для второй стороны крипто-бума – майнерам, что их ждет и какой есть выход и где он находится.
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Если вы не читали мою статью «Крипто валюты и сжатие интернета спустя 3 месяца. Подводим итоги», то самое время это сделать, так, как данная ситуация как две стороны медали, Инь и Янь, добро и зло, или кому как ближе. Если ситуация пойдет по пути, изложенному в вышеуказанной статье, геймеры будут счастливы, а домашние и промышленные майнер-компании нет. Что же делать?
Ответ нужно искать на востоке. И подсказку нам дадут владельцы китайских ферм, нужно лишь смотреть в какие страны они успеют вывезти свое оборудование. Бирма, Лаос, Бангладеш, Камбоджа, Вьетнам, может быть Таиланд или Филиппины? А как вам Индия?
Все эти страны неподалеку от Китая, и к нам на родину они точно не мигрируют, не тот менталитет и традиции. Хотя, Сибирь была бы восточным партнерам интересна, есть также ГРЭС и холод, а это хорошая статья сэкономить на затратах на кондиционирование в предыдущем ареале обитания с жарким климатом.
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Есть еще одна интересная страна между Гватемалой, Гондурасом и Никарагуа, в которой 99,9% читателей данного сайта не были, а остальные возможно даже о ней и не слышали. Это страна Сальвадор или - Республика Сальвадор.
Добраться до Сальвадора морем из Китая можно, но стоимость перевозки туда ферм будет космической, проще построить вторую Международную космическую станцию, тем занимается такой логистикой. К тому же в Сальвадоре проблемы с электроэнергией и мощностей страны не хватит на обеспечение питанием все мигрирующих крипто-ферм.
Но с точки зрения сохранения остатка инвестиций Сальвадор подходит как нельзя лучше, дело в том, что буквально на днях правительство этой республики приняло законопроект, по которому Bit Coin должен стать законным платежным средством в этой стране.
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(герб Сальвадора)
Экономика Сальвадора, как государства, базируется на переводах от работающих за границей, а также на экспорте пищевых продуктов, сахара и этилового спирта. Кроме продуктов питания экспорт составляют товары текстильного, швейного производства и бумажная продукция. Вот и все статьи доходов.
Но правительство этой Республики планирует создать собственный криптокошелёк, в котором будут храниться монеты на сумму в 150 миллионов долларов, созданном Банком развития Сальвадора. Цены в стране будут устанавливаться в криптовалюте и Долларах США. До этого момента именно Доллар США являлся единственным законным платежным средством страны. Национальная валюта Сальвадора уже давно ушла в бытие. Так что майнеры смогут реально купить себе клачок земли в Сальвадоре и стать реальным возделывателями земли.
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(Пейзажи Сальвадора)
Кроме Сальвадора, есть еще одна страна, выглядящая куда более привлекательно и располагающаяся неподалеку в самом центре Европы. Это как ни странно – Белоруссия. Почему она - попробуем разобраться.
Что же в итоге предпочесть? Страны тихо-океанского бассейна, Сальвадор или Белоруссию, тут пусть каждый решает для себя сам, но на данный момент эти три страны дают возможность хоть как-то компенсировать «убытки» от падения курса криптовалюты. А пока вы решаете что выбрать, подумайте об отдыхе.
Теплого всем лета и Будьте здоровы!
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