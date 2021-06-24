Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Владельцам ферм посвящается - крипто-кризис и пути выхода из ситуации

Попытаемся разобраться что делать владельцам криптоферм, какие страны лучше всего подходят для их релокации.
[ ] для раздела Блоги
7
-100 000р на RTX 3080 - новый обвал цен
MSI RTX 3060 - цена снижена на порядок
Обвал цен 3070 Ti - падение в полтора раза с анонса
-55000р на 3070: новый обвал цен на видеокарты
RTX 3060 дешевле такой же 2060 на 15000р
-90 000р на MSI RTX 3080 в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Настало время поделиться прогнозами для второй стороны крипто-бума – майнерам, что их ждет и какой есть выход и где он находится.

реклама

Если вы не читали мою статью «Крипто валюты и сжатие интернета спустя 3 месяца. Подводим итоги», то самое время это сделать, так, как данная ситуация как две стороны медали, Инь и Янь, добро и зло, или кому как ближе. Если ситуация пойдет по пути, изложенному в вышеуказанной статье, геймеры будут счастливы, а домашние и промышленные майнер-компании нет. Что же делать?

анонсы и реклама
-76 000р на 3080 Gigabyte в Ситилинке
В ДВА раза подешевел 10Tb Seagate
-99 000р на 3080 Palit в Ситилинке
-49 000р на MSI 3070 за пару дней
<b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung
-44 000р на 14Tb Seagate
-45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming
-40 000р на 14Tb Seagate
<b>RTX 3080 Ti дешевле чем 3070 не Ti на 30 000р</b>
-45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro
3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080
<b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-18 000р на 8Tb Seagate Barracuda
-21 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке
-60% от цены 4Tb WD Purple

Ответ нужно искать на востоке. И подсказку нам дадут владельцы китайских ферм, нужно лишь смотреть в какие страны они успеют вывезти свое оборудование. Бирма, Лаос, Бангладеш, Камбоджа, Вьетнам, может быть Таиланд или Филиппины? А как вам Индия? 

Все эти страны неподалеку от Китая, и к нам на родину они точно не мигрируют, не тот менталитет и традиции. Хотя, Сибирь была бы восточным партнерам интересна, есть также ГРЭС и холод, а это хорошая статья сэкономить на затратах на кондиционирование в предыдущем ареале обитания с жарким климатом.

реклама

Есть еще одна интересная страна между Гватемалой, Гондурасом и Никарагуа, в которой 99,9% читателей данного сайта не были, а остальные возможно даже о ней и не слышали. Это страна Сальвадор или - Республика Сальвадор. 

Добраться до Сальвадора морем из Китая можно, но стоимость перевозки туда ферм будет космической, проще построить вторую Международную космическую станцию, тем занимается такой логистикой. К тому же в Сальвадоре проблемы с электроэнергией и мощностей страны не хватит на обеспечение питанием все мигрирующих крипто-ферм. 

Но с точки зрения сохранения остатка инвестиций Сальвадор подходит как нельзя лучше, дело в том, что буквально на днях правительство этой республики приняло законопроект, по которому Bit Coin должен стать законным платежным средством в этой стране.

реклама

(герб Сальвадора)

Экономика Сальвадора, как государства, базируется на переводах от работающих за границей, а также на экспорте пищевых продуктов, сахара и этилового спирта. Кроме продуктов питания экспорт составляют товары текстильного, швейного производства и бумажная продукция. Вот и все статьи доходов.

 Но правительство этой Республики планирует создать собственный криптокошелёк, в котором будут храниться монеты на сумму в 150 миллионов долларов, созданном Банком развития Сальвадора. Цены в стране будут устанавливаться в криптовалюте и Долларах США. До этого момента именно Доллар США являлся единственным законным платежным средством страны. Национальная валюта Сальвадора уже давно ушла в бытие. Так что майнеры смогут реально купить себе клачок земли в Сальвадоре и стать реальным возделывателями земли.

реклама

(Пейзажи Сальвадора)

Кроме Сальвадора, есть еще одна страна, выглядящая куда более привлекательно и располагающаяся неподалеку в самом центре Европы. Это как ни странно – Белоруссия. Почему она - попробуем разобраться.


Через неё походит железнодорожный путь из Китая в Европу, своеобразный Новый Шелковый путь на Запад. Железнодорожные составы из отдаленных китайский провинций менее чем за две недели доходят до европейских складов, а значит в плане логистики проблем здесь не будет. Второй фактор – это Белорусская АЭС. Загрузка атомной станции на данный момент не большая, остается много свободной энергии, которую нужно куда-то реализовать. 


Если учесть тот факт, что строительство её не закончено и новые энергоблоки будут вводиться в будущем в эксплуатацию, то для крипто-ферм данный вариант как нельзя лучше подходит. В законодательстве Белоруссии так же существуют налоговые льготы для владельцев криптовалют, достаточно стать резидентом местного Парка высоких технологий и налоговые льготы позволят сэкономить еще и на этой статье расходов.

Что же в итоге предпочесть? Страны тихо-океанского бассейна, Сальвадор или Белоруссию, тут пусть каждый решает для себя сам, но на данный момент эти три страны дают возможность хоть как-то компенсировать «убытки» от падения курса криптовалюты. А пока вы решаете что выбрать, подумайте об отдыхе.

Теплого всем лета и Будьте здоровы!

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 2.8 из 5
голосов: 4
Добавить в закладки

Теги

bitcoin фермы релокация
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – июнь 2021
3
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus XIII Apex
16
Битва игровых компьютеров: Core i3-10320 & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 7 2700 & Radeon RX 5700
7
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 50 тысяч рублей: июнь 2021
30
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z590-I Gaming WIFI
10
Битва процессоров: Core i7-10700КF VS Core i7-9700KF VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
10
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: июнь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
19
Обзор и тестирование процессорного кулера Arctic Freezer i13X CO
6
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 4.0 NVMe Patriot Viper VP4300 (VP4300-1TBM28H) объемом 1 ТБ
17
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX 5700 XT в связке с процессором Core i5-10600KF
6

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июнь 2021
15 июня 2021 43
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июнь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
13 июня 2021 34
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 50 тысяч рублей: июнь 2021
22 июня 2021 30
Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Nitro+ Radeon RX 6700 XT
12 июня 2021 48

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Завтра DNS в четвёртый раз выставит на продажу NVIDIA RTX 3080 Ti и 3070 Ti по низким ценам
53
Китайские майнеры перевозят самолетами тонны оборудования в США
30
Через несколько часов состоится распродажа видеокарт GeForce RTX 3070 Ti за 58 000р в DNS
33
После обрушения курса Эфира майнить альтернативные криптовалюты на видеокартах стало невыгодно
74
Xiaomi Redmi Note 10S представлен в России – Helio G95, NFC и MIUI 12.5 по цене от 21 990 рублей
1
Гражданин США вложил 20 долларов в криптовалюту Rocket Bunny и увидел триллионы долларов на счету
10
Захар Бочаров: игроки не заметили в трейлере S.T.A.L.K.E.R. 2 главную подсказку на новый сюжет
12
Готовимся к завтрашней распродаже видеокарт в ДНС заранее — добавляем любую карту прямо в корзину
38
Рост цены Эфириума увеличил доходы майнеров на 30% – дешёвых видеокарт не будет
57
Личный опыт покупки GeForce RTX 3070 Ti в DNS за 58 000 р – рост цен, баги корзины и многое другое
29
Киты и трейдеры массово выводят криптовалюту в реальные деньги на фоне падения курса Биткоина
38
CNBC: Китайские майнеры перевозят в США 3 тонны видеокарт для добычи криптовалют
23
Захар Бочаров: в трейлере S.T.A.L.K.E.R. 2 игроки не заметили много новых монстров
15
Microsoft подтвердила фон рабочего стола Windows 11
15
Основатели криптобиржи Africrypt исчезли с Биткоинами на сумму 4 миллиарда долларов
44
Завтра состоится презентация новой операционной системы Windows 11
26
80 смартфонов Xiaomi получат прошивку MIUI 13
2
В ходе рекордного падения стоимости Эфира видеокарты в магазинах РФ подешевели до 100 000 рублей
56
Кит купил большую партию Биткоинов, когда они торговались на отметке $28 500
21
Ошибка андроида "в приложении Google снова произошел сбой" - решение проблемы
7

Популярные статьи

10 популярных утилит и программ, которыми мы перестали пользоваться за последние 10 лет
43
О Chia, криптовалютах и сжатии интернета спустя 3 месяца - подводим итоги
37
Собираем оптимальный игровой ПК за 40 000 рублей в период дефицита видеокарт
16
Распродажа ПО: Windows 10 и полезные утилиты со скидкой до 90%
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus XIII Apex
16
Битва игровых компьютеров: Core i3-10320 & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 7 2700 & Radeon RX 5700
7
Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – июнь 2021
3
Владельцам ферм посвящается - крипто-кризис и пути выхода из ситуации
7
Обзор комплекта из беспроводной клавиатуры и мышки Genius Smart KM-8200
+

Сейчас обсуждают

Spectre82
12:50
Русский язык учи, хотя бы поправляй то, что красным подчеркивает
Владельцам ферм посвящается - крипто-кризис и пути выхода из ситуации
funcelot
12:47
Татарстан. Иннополис, оформляетесь как ИП, data mining, и делаете chia без проблем. а что еще нужно, ну или строите свой гараж на 40квт, делов то. с градоначальником в доле договоритесь, и все
Владельцам ферм посвящается - крипто-кризис и пути выхода из ситуации
Алексей Кутерев
12:47
С чего вдруг? У меня даже пара товарищей - негры. Выпивали вместе не раз. Хорошие, правильные парни.
Захар Бочаров: в трейлере S.T.A.L.K.E.R. 2 игроки не заметили много новых монстров
Klerk
12:46
"относительно регулярно" Крутые обновы, шапки и изредка новые кейсы.
Для старенькой Team Fortress 2 продолжают выходить обновления
funcelot
12:45
согласен, зачем делать вид, что батька понимает в HiTech, если он сажает гражданские лайнеры с помошью Миг-ов, лучше чем в Татарстане, в Иннополисе, площадки не найти для майнеров, вообще упустили эту...
Владельцам ферм посвящается - крипто-кризис и пути выхода из ситуации
Каа
12:44
А что сигнал не будет поступать, если нет разрешения? Это как? Или прям сам Илон Маск запретит обращение к спутникам с территории России, это для бизнеса не выгодно...
Названы сроки глобального покрытия спутникового интернета Илона Маска
Inqizitor
12:43
Я в 2001 году на свой целерон поставил Арканум и офигел от красоты графики и как оно у меня люто тормозило, хотя было 128 памяти и 533 процессор. То есть ни о какой устаревшей графике вообще не было и...
Онлайн Factorio резко вырос после неудачной попытки «отмены» её создателя
Asmodeus
12:41
И контролёр, от которого в голове будет крутится навязчивая мелодия Бориса Моисеева.
Захар Бочаров: в трейлере S.T.A.L.K.E.R. 2 игроки не заметили много новых монстров
Spambomber
12:40
ДНС опять всрался, на этот раз на пару с Зелотом. Этак, скоро оба окончательно станут заслуженными сетевыми засранцами. И бонусом: Тверк с подливой (про личный опыт нашего блохера) https://www.youtub...
Личный опыт покупки GeForce RTX 3070 Ti в DNS за 58 000 р – рост цен, баги корзины и многое другое
Vasyan
12:40
"Huawei Vision S 55-дюймовым дисплеем составила 59 990 рублей." - а в чём его смысл, если есть LG Nano 866 по почти такой же цене, которой отличный телек?
Huawei привезла в Россию телевизоры на HarmonyOS стоимостью от 59 990 рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем