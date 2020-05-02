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Совсем недавно Apple представила обновленный iPhone SE, призванный стать бестселлером как минимум текущего года. Однако основное внимание, безусловно, будет скованно среди самых топовых смартфонов iPhone 12, выход которых намечен на конец 2020 года. В Сети появились первые подробности аж четырех новых моделей, их особенности и даже стоимость.

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анная утечка появилась в Сети благодаря Джону Прессору (Jon Prosser), ранее пользователь уже отличался правдивыми «сливами» касательно продуктов компании Apple. Согласно его данным, в Купертино намерены выпустить еще четыре новых, флагманских iPhone. Видимо компания и в правду начинает брать рынок количеством: пять смартфонов в течение года – рекорд для Apple.

Предположительно, ожидаемые модели получат следующие названия:

iPhone 12

iPhone 12 Plus или Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

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Все выше перечисленные устройства получат OLED-дисплеи и более компактную «челку», нежели у актуальных гаджетов сегодня. Первые две модели будут преемниками «доступного» iPhone 11, с алюминиевыми рамками, меньшими вариациями постоянной памяти и более упрощенными фото возможностями. Последние две новинки, в свою очередь, заменят актуальные iPhone 11 Pro и 11 Pro Max. Эти версии получат стальные рамки, улучшенные и самые флагманские основные камеры, больший выбор постоянной памяти и многое другое.

Ожидаемые размеры и стоимость новых iPhone 12

Модель Кодовое имя Дисплей Цена iPhone 12 D52G

5,4 дюйма OLED

от $649 (49 990 рублей) iPhone 12 Plus (Max) D53G

6,1 дюйма OLED от $749 (56 500 рублей) iPhone 12 Pro D53P

6,1 дюйма OLED

от $999 (75 300 рублей) iPhone 12 Pro Max D54P

6,7 дюйма OLED от $1099 (82 990 рублей)

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Согласно последним данным, официальный выход новой флагманской серии состоится несколько позже обычного из-за пандемии COVID-19 во всем мире. Предположительно, запуск устройств намечен на октябрь-ноябрь текущего года.