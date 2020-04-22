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MIUI 12: новая система жестов, темный режим 2.0, обновленная строка состояния и другое

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На днях стало известно о том, что официальный анонс MIUI 12 состоится уже 27 апреля вместе с «молодежным» изданием флагманского Xiaomi Mi 10. Сегодня же официальный аккаунт MIUI в китайской сети Weibo начал публиковать новую информацию касательно обновленной оболочки, и там есть на что обратить внимание.

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Прежде всего, даты анонса обновленной оболочки от Xiaomi подтвердились – MIUI 12 будет представлена уже на следующей неделе – 27 апреля. Оболочка получит массу исправлений и графических изменений и доработок.

Навигация жестами

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В первую очередь стоит упомянуть навигацию жестами – их принцип останется неизменным, однако анимации открытия и закрытия окон, а также меню многозадачности будет переработано. По словам разработчиков, новая система жестов должна исправить все недочеты нынешних жестов, а именно – нестабильные анимации. Действующая система жестов была разработана более двух лет назад и в настоящее время смотрится весьма вызывающие, в плохом смысле этого слова. Также в MIUI появится полоска в нижней части экрана, как в iOS или OnePlus.

Переработка системных приложений

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В MIUI 12 значительно преобразятся штатные приложения. Речь идет об интерфейсе «Погоды», «Часов», «Калькулятора» и других программ. Их дизайн имеет ряд недочетов, а в некоторых приложениях он не вписывается в стиль оболочки в целом. Работа над этими приложениями «кипит» в первую очередь для устранения над проблемами с дизайном, а также для поддержки нового «Темного режима 2.0». О нем поговорим далее.

Ожидается, что изменения затронут и приложения «Камера». На данный момент неясно, как сильно изменится ее интерфейс, однако он должен стать удобнее и интуитивно понятнее. Также в Сети были слухи о том, что в MIUI 12 пользователи сами смогут выбирать подходящий им интерфейс, хотя эта информация не подтверждена.

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Темный режим 2.0

Впервые упоминания о Темном режиме появились еще в MIUI 10, представленной в 2018 году. В последней на данный момент MIUI 11 этот режим работает практически во всех штатных приложениях, и даже в части сторонних. Однако он по-прежнему уступает аналогам от OneUI или ОС iOS. В обновленной версии темная тема будет работать во всех штатных приложениях и многих приложениях сторонних разработчиков из Google Play.

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Кроме того, оболочка получит новые более тонкие настройки, а сама темная тема будет адаптироваться с помощью датчика освещенности. Таким образом, если вы используете устройство в полной темноте – интерфейс системы будет полностью черным, а если вы находитесь, например, вечером на улице, где есть источники освещения – интерфейс станет светлее, для большей читаемости текста.

Улучшенный режим Always-on Display

Вслед за улучшением системных приложений, изменения затронули и фирменные «Темы». По подтвержденным данным, в приложении появятся пользовательские варианты AOD для устройств с AMOLED дисплеями. Таким образом, владельцы гаджетов Xiaomi получат большой выбор циферблатов или различных картинок, что позволит им персонализировать лучше свое устройство.

Обновленная строка состояния 

На данный момент неясно, что именно подразумевается под этим заголовком: изменение верхней панели с системными индикаторами уведомлений, уровня сети и заряда аккумулятора, или же всей шторки. Тем не менее, работа в этом плане определенно ведется.

Какие устройства гарантированно получат MIUI 12:

  • Флагманская линейка Mi 9, Mi 9 Pro, Mi 10 и Mi 10 Pro;
  • смартфоны Mi 2018 и 2019 года: Mi 9 SE, Mi Note 10, Mi 9 Lite, Mi A3, Mi 8;
  • Линейка смартфонов Mi Mix: Mi Mix 3, Mi Mix 2S, Mi Mix 2;
  • Устройства Redmi: K30, K20 (Mi 9T), K20 Pro (Mi 9T Pro), Redmi Note 8/8 Pro, Redmi Note 7, Redmi 8, Redmi 8A, Redmi 7, Redmi 7A.

Релиз обновленной оболочки намечен на конец 2020 года. Вероятно, оболочка будет приходить на смартфоны уже на базе Android 11. Однако некоторые бюджетные или устаревшие девайсы будут обновлены до MIUI 12 без изменений ОС Android, как это было реализовано в текущей версии оболочки.

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