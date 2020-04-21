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Samsung активно развивает рынок складных портативных гаджетов. В компании насчитывается уже два таких смартфона: Galaxy Fold и Z Flip. По последним данным, нам стоит ожидать и третье устройство, а именно Galaxy Fold 2-го поколения. Смартфон получит увеличенный внешний дисплей и основную матрицу с частотой обновления 120 герц.

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Как ожидается, в новинке Samsung будет использовать фирменную технологию ультра-тонкого стекла, как в Galaxy Z Flip. Хотя «раскладушка» по-прежнему считается очень хрупкой, и прочность ее дисплея сопоставима с обычным пластиком, компания, вероятно, считает данную технологию самой лучшей. Основной большой дисплей получит 7,59 дюймовую матрицу с разрешением 2213х1689 пикселей, а частота обновления составит 120 герц.

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По не подтвержденной информации устройство получит поддержку фирменного стилуса S Pen, как в смартфонах линейки Galaxy Note. Кроме того, значительно будет улучшен и внешний «односторонний» дисплей. Его диагональ увеличится до 6,24 дюйма. Разрешение составит 2267х819 и стандартную частоту обновления 60 герц.

Разумеется, данная информация не подтверждена официально. О сроках анонса, старта продаж, стоимости и других важных деталях гаджета пока ничего не известно.