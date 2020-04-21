Samsung Galaxy Fold 2 получит увеличенный внешний дисплей и частоту обновления 120 Гц
Samsung активно развивает рынок складных портативных гаджетов. В компании насчитывается уже два таких смартфона: Galaxy Fold и Z Flip. По последним данным, нам стоит ожидать и третье устройство, а именно Galaxy Fold 2-го поколения. Смартфон получит увеличенный внешний дисплей и основную матрицу с частотой обновления 120 герц.
реклама
Как ожидается, в новинке Samsung будет использовать фирменную технологию ультра-тонкого стекла, как в Galaxy Z Flip. Хотя «раскладушка» по-прежнему считается очень хрупкой, и прочность ее дисплея сопоставима с обычным пластиком, компания, вероятно, считает данную технологию самой лучшей. Основной большой дисплей получит 7,59 дюймовую матрицу с разрешением 2213х1689 пикселей, а частота обновления составит 120 герц.
рекламаПо не подтвержденной информации устройство получит поддержку фирменного стилуса S Pen, как в смартфонах линейки Galaxy Note. Кроме того, значительно будет улучшен и внешний «односторонний» дисплей. Его диагональ увеличится до 6,24 дюйма. Разрешение составит 2267х819 и стандартную частоту обновления 60 герц.
Разумеется, данная информация не подтверждена официально. О сроках анонса, старта продаж, стоимости и других важных деталях гаджета пока ничего не известно.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила