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iPhone SE 2020 vs iPhone 8: достойная ли замена устаревшего смартфона

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На днях был представлен долгожданный iPhone SE нового поколения. Новинка является самым доступным смартфоном от Apple, однако обладает самым последним флагманским «железом». Таким образом, компания планирует охватить новый для себя рынок – пользователей, которые не хотят отдавать за смартфон от 1000$, а также обратить внимание владельцев устаревших моделей iPhone.

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В данном материале мы сравним два практически одинаковых внешне, но настолько разных технически девайса. Очевидно, что iPhone SE 2020 имеет массу преимуществ в сравнение с «восьмеркой», представленной почти три года назад. Мы же постараемся выяснить, с какой модели iPhone имеет смысл присмотреться к новинке.

Сравнение спецификаций

ТТХ iPhone SE 2020 iPhone 8
Габариты 138,4×67,3×7,3 мм, 148 г 138,4×67,3×7,3 мм, 148 г
Дисплей 4,7", 1334×750, IPS, True Tone, HDR10+ 4,7", 1334×750, IPS, True Tone,
Процессор Apple A13 Bionic Apple A11 Bionic
Память 3 ГБ ОЗУ, 64/128/256 ГБ ПЗУ 2 ГБ ОЗУ, 64/128 ГБ ПЗУ
Камера Основная: 12 Мп, f/1,8, Фронтальная: 7 Мп, f/2,2 Основная: 12 Мп, f/1,8, Фронтальная: 7 Мп, f/2,2 
Аккумулятор 1821 mAh, быстрая и беспроводная зарядка 1821 mAh, быстрая и беспроводная зарядка
Связь Lightning, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.0, LTE, eSIM, nanoSIM, NFC Lightning, 802.11ac, Bluetooth 5.0, LTE, nanoSIM, NFC
Цвет корпуса Черный, белый, красный (Product RED) Черный, золотистый, белый, красный (Product RED)

Дизайн устройств

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Фактически, новый iPhone SE собирается в корпуса от «восьмерки», а потому серьезных отличий в дизайне нет. Расположение кнопок, разъема Lightning и габариты полностью идентичные. Можно лишь отметить смещенное вниз яблоко в новинке – оно расположилось по центру, как в iPhone 11 серии, а также отсутствие золотистой версии, как в iPhone 8.

«Железо»

Дисплей в обоих случаях идентичный друг другу: 4,7 дюйма с разрешением 1334×750, соотношением сторон 16:9 и технологией True Tone. Отличительной особенностью новинки стала поддержка HDR10+, в то время как iPhone 8 обладает фирменной технологией 3D Touch.

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С технической точки зрения, смартфоны отличаются очень сильно. iPhone SE наделен флагманским чипом Apple A13 Bionic, против A11 Bionic в iPhone 8. Прирост производительности заметит далеко не каждый, однако последнее поколение чипов является самым энергоэффективным – в случае с АКБ емкостью менее 2000 mAh это играет весомую роль. Объем постоянной памяти одинаковый: 64, 128 или 256 ГБ. Оперативной памяти 3 и 2 ГБ в SE 2020 и iPhone 8 соответственно.

Важно отметить, что в iPhone SE была улучшена защита от воды и пыли до стандарта IP68, против IP67 у конкурента. Основная камера новики получила возможность записи видео со стереозвуком и снимков портретов – iPhone 8 всего этого не умеет.

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Ёмкость аккумуляторов и мощность проводных зарядок одинаковая. Хотя благодаря новейшему чипу, iPhone SE, вероятно, получит более лучшую автономность.

Стоимость

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iPhone SE 2020: 39 990 рублей (64 ГБ), 44 990 рублей (128 ГБ) и 53 990 рублей (256 ГБ)

iPhone 8: 39 990 рублей (64 ГБ), 44 990 рублей (128 ГБ) и 49 990 рублей (256 ГБ)

Как мы видим, цены на базовые версии одинаковые, хотя с ростом объема памяти iPhone SE незначительно уходит в отрыв.

Заключение

Если вы обладатель iPhone 6, 6S, 7 и их увеличенных версий – присмотреться к новинке определённо стоит. Автономность, прирост производительности и масса новых флагманских фишек делают iPhone SE 2020 весьма привлекательным вариантом за свою цену.

В случае с владельцами iPhone 8 (Plus) и новее ситуация противоположная. Ваше устройство является вполне себе актуальным как сейчас, так и в ближайшем будущем. А переплачивать за нововведения в SE явно не стоит.

Если же вы вообще не владеете смартфоном от Apple – безусловно iPhone SE является достойным гаджетом, так как обладает минимальным ценовым порогом вхождения в экосистему компании. Однако стоит учитывать специфический размер дисплея в 2020 году. Если же вы обладаете бюджетом свыше 55-60 тысяч рублей, то стоит присмотреться к более «современным» решениям в виде прошлогоднего iPhone XS (Max) или последних моделей iPhone 11.

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