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Прошло не так много времени с момента появления первой банковской карты от Apple, а Google уже планирует присоединиться к ее конкуренции. Согласно полученным данным, «Корпорация зла» в скором времени представит свою первую умную карту, и она будет дебетовой.

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Предположительно, в качестве платежной системы выступит всеми известная Visa с поддержкой только бесконтактной оплаты. Кроме того, пользователи смогут использовать карту для любых платежей в Сети, а отслеживать транзакции и остаток средств в фирменном кошельке. Вероятнее всего, в качестве финансового приложения выступит Google Pay.

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К физической карте также будет прилагаться и виртуальная. На случай, если физической карты не окажется под рукой в нужный момент, вы сможете воспользоваться виртуальным счетом при помощи NFC в смартфоне.

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В настоящее время компания пытается наладить сотрудничество с наибольшим количеством банков, кредитных союзов и популярных маркетов США для создания выгодных бонусов, которые мг бы получать пользователь карты от Google, используя ее в партнерских точках. По всей видимости, речь идет о кэшбеке, скидках и различных накопительных системах лояльности, которые, в теории, Google сможет предложить пользователям собственной карты.

Поддержка Google Card ожидается только на территории США. Никакой более подробной информации о карте, ее дате выхода и условиях использования, на данный момент, нет.